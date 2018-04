Andrea Bosca in Quantico 3 fa coppia con Priyanka Chopra foto | aspettando Il Capitano

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) C'è un italiano nel cast di3:, noto al pubblico per la sua partecipazione in fiction Rai come La Porta Rossa e Non Dirlo al Mio Capo, apparirà nella terza stagione del drama thriller con protagonista. Come sappiamo, i primi episodi della serie targata ABC saranno ambientati nella nostra Toscana, con Alex Parish che si è lasciata alle spalle il suo passato nella CIA e nell'FBI, prima di tornare di nuovo sul campo per una nuova missione.Non è chiaro il ruolo diin, ma a giudicare dalle prime immagini dell'episodio 3x01 trapelate online, pare che l'attore avrà molte scene a fianco dellaperché ricoprirà il ruolo di un suo interesse amoroso. Secondo la trama della terza stagione, tre anni dopo gli eventi del finale, Alex si trova in Italia dove si è ricostruita una vita idillica, lontana dagli intrighi di ...