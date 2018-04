Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 16 04 2018

WipEout per PlayStation VR : un aggiornamento senza compromessi? - Analisi tecnica : L'accoppiata WipEout e realtà virtuale è già di per sé idilliaca, ma il nuovo aggiornamento per PlayStation VR fa ancora di più. Anche se sono stati apportati alcuni cambiamenti grafici al gioco, la netta qualità della versione originale è rimasta lì dov'era, rendendo quello in realtà virtuale un aggiornamento autentico e sincero, con ben pochi lati negativi. Gli evidenti tagli apportati alle versioni in realtà virtuale di altri titoli, in ...

God of War è un'altra dimostrazione di forza di PS4 - Analisi tecnica : God of War ritorna con una visione fresca per la serie, supportato da una nuova tecnologia e realizzato da uno dei migliori sviluppatori in circolazione. Santa Monica Studio è sempre stato noto per spingere i limiti tecnologici e il suo nuovo titolo non fa eccezione. Comunque, più di tutto, è chiaro che allo studio sia stato garantito il budget e il tempo per realizzare pienamente la sua ambiziosa visione: questi sono gli ingredienti essenziali ...