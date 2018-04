Amici | Valentina lascia il programma? Infortunio serio per la ballerina

Amici 17 : la ballerina Valentina Verdecchi si ritira! : La ballerina di Amici 17 Valentina Verdecchi, tanto contestata dalla maestra Alessandra Celentano, è costretta a ritirarsi dalla gara. Ecco le dure parole che l’insegnante di ballo le ha rivolto! Durante la seconda puntata della diciassettesima edizione di Amici, tutti i telespettatori si sono accorti che Valentina Verdecchi, durante un’esibizione si è fatta male. Le telecamere l’hanno ripresa proprio quando al termine della ...

Amici 2018 Serale - perché Valentina non vede il figlio Thomas : la sorpresa : Amici 2018 Serale, sorpresa per Valentina: il figlio Thomas sta bene Chiusa nella “casetta” di Amici 2018 Serale, Valentina Verdecchi non vede il figlio. Così, nella seconda puntata di sabato 14 aprile, Maria De Filippi ha ben pensato di mettere in piedi una super sorpresa per la ballerina. Nel corso della puntata la conduttrice si […] L'articolo Amici 2018 Serale, perché Valentina non vede il figlio Thomas: la sorpresa ...

Valentina rivede la mamma ad Amici 17/ Il regalo del figlio Tommy lascia la ballerina in lacrime : Sorpresa per Valentina Verdecchi alla seconda puntata del serale Amici 17: in collegamento c'è sua madre che le mostra il regalo del suo bambino, Tommaso(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:10:00 GMT)

ELIMINATI Amici 17 SERALE 2018/ Seconda puntata : Zic e Valentina Verdecchi a rischio?

Garrison Vs Sephora - Amici 17/ "Un posto sprecato nella scuola" e preferisce Valentina Verdecchi : web furioso!

Amici - Valentina Verdecchi : scheda e foto : Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma...

Amici 17 - Heather Parisi vs Biondo/ Video - dalle minacce alle casette : la risposta del rapper e di Valentina

Amici di Maria De Filippi - umiliazione pubblica : la Celentano affianca a Valentina Anbeta Toromani - un massacro : Un momento di sadismo senza precedenti alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi . Per umiliare in diretta la concorrente della squadra bianca, Valentina Verdecchi , la durissima ...

Amici - Alessandra Celentano schiera Anbeta per umiliare Valentina - Maria svela : «La Toromani non voleva esibirsi» : Non poteva mancare durante il serale di Amici l'ennesima lite con A lessandra Celentano . 'Vittima' della severa insegnante di danza è in questa edizione Valentina Verdecchi della squadra bianca. ...

Amici - Valentina messa in difficoltà dalla Celentano : Valentina Verdecchi è la ballerina di Amici non entrata, purtroppo, nelle grazie della maestra Alessandra Celentano che ha sottolineato in diverse occasioni come la ragazza non abbia la tecnica per ballare. L'insegnante ha dichiarato che molte sono le difficoltà che la ballerina incontrerà al serale, in quanto, a detta della Celentano, la ragazza non avrebbe i numeri per partecipare alla gara. Ma chi è Valentina Verdecchi? È una mamma ...

