Ambiente | Bio-on lancia una nuova linea di ingredienti cosmetici per la protezione solare

Ambiente : 5 milioni per salvare la biodiversità nei parchi del Sud : Cinque milioni di euro per salvaguardare la biodiversità di parchi e aree protette nelle regioni del Sud e nelle Isole coinvolgendo le comunità locali e attivando progetti di rete e sostenibili. Li mette a disposizione la “Fondazione Con il Sud” promuovendo la quarta edizione del Bando Ambiente con cui invita le organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia “a presentare progetti ...

Ambiente : le attività umane stanno spingendo il pianeta alla sesta estinzione biologica di massa : Centinaia di esperti provenienti da oltre 100 Paesi hanno pubblicato uno studio di tre anni sul degrado del territorio del nostro pianeta , definendo il problema “critico” e affermando che il peggioramento delle condizioni della terra danneggerebbe il benessere di 3.2 miliardi di persone. Il rapporto è stato pubblicato dall’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) e fornisce le migliori prove ...

Cordaro : "In Sicilia cambio culturale su Ambiente " : Sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare "c'è un cambio culturale che è legato al cambio dello scenario politico in Sicilia , con una nuova amministrazione che si pone sui temi concreti con competenza ma soprattutto con la ...

Leg Ambiente - cambio al vertice : cambio al vertice per Legambiente . Durante l’assemblea dei delegati, riunita stamattina nella sede romana dell’associazione in via Salaria, è stato rinnovato il gruppo dirigente del cigno: Stefano Ciafani è il nuovo presidente nazionale e lascia il ruolo di direttore generale, affidato a Giorgio Zampetti, finora responsabile scientifico di Legambiente . Vanessa Pallucchi, responsabile Scuola, diventa vice presidente; Serena ...

Ambiente - elezioni : promozione dell’energia da biomasse solide assente nei programmi elettorali : “Abbiamo letto con attenzione i programmi dei partiti in vista delle prossime elezioni del 4 marzo: l’assenza di proposte concrete per le agro-energie e, in particolare per la promozione delle biomasse solide, preoccupa molto il nostro settore.” Con queste parole Simone Tonon, presidente dell’Associazione EBS-Energia da biomasse solide, commenta i punti principali dei programmi elettorali presentati dai maggiori partiti politici. “C’è, sì una ...