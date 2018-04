romadailynews

: Cassonetti, in fiamme 230 in cinque mesi. Riaperto centro #Ama a #Ostia. La sindaca @virginiaraggi: 'Il Campidogli… - Roma : Cassonetti, in fiamme 230 in cinque mesi. Riaperto centro #Ama a #Ostia. La sindaca @virginiaraggi: 'Il Campidogli… - romadailynews : Ama: Municipio VI, al via raccolta differenziata: 'Indicativamente a settembre-ottobre… - Andrea_D74 : RT @romafaschifo: Buongiorno dal III municipio dove l'AMA probabilmente sta ancora festeggiando. #RomaBarcellona -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma – Lorenzo Bagnacani, Presidente di Ama, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare sull’avviso a regime del nuovo modello dinelVI. Una ‘rivoluzione’ che per alcuni cittadini inizierà già nei prossimi giorni. “Indicativamente a settembre-ottobre, comunque entro l’autunno sara’ completato tutto. Abbiamo suddiviso in zone l’intero. In ogni zona distribuiremo i kit e pochi giorni dopo cominceremo col nuovo sistema zona per zona. Il sistema e’ operativo, entro fine ottobre completeremo le zone”. L'articolo Ama:VI, al viaproviene da RomaDailyNews.