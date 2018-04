Allegri e Sarri | cosa cambia per domenica

Sarri-Monaco - Allegri-Chelsea : la lotta scudetto perde i suoi allenatori? : Secondo il Corriere dello Sport il Monaco è pronto a versarla nelle casse del Napoli, dare carta bianca a Sarri anche sul mercato e ripartire da lui per il progetto di rilancio del calcio nel ...

Juventus - Allegri scherza : 'Buon finale di stagione a tutti - un po' meno a Sarri' : ... "In campionato sarà Juve-Napoli fino alla fine della stagione " ha proseguito Allegri ai microfoni di Sky Sport -, soprattutto perché basta vedere il nostro calendario e avremo tre scontri diretti, ...

"Sono onorato per questo premio e ringrazio innanzitutto i miei straordinari giocatori che da qualche anno mi danno grandi soddisfazioni. Ringrazio ovviamente la società che mi mette a disposizione ogni anno calciatori di prim'ordine e lo staff che collabora con me ogni giorno". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri commenta la "Panchina d'Oro" per la stagione 2016-17 ricevuta oggi, al termine ...

Sacchi : 'Allegri un maestro - ma la sua Juve non è bella. Sarri e il nuovo ct...' : Il calcio è nato come sport di squadra offensivo, e noi invece lo interpretiamo come un fatto puramente difensivo. Ma se facciamo un calcio difensivo penalizziamo, oltre che l'ottimismo dei giovani, ...

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può lottare per lo scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Giocano Buffon e Pjanic. Sarri? Non lo commento...' : 1 di 5 Successiva TORINO - Questa la conferenza stampa di Massimilano Allegri alla vigilia del recupero con l'Atalanta: Buffon C'E' - ' Cuadrado e Bernardeschi unici non disponibili, devo vedere Alex ...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...