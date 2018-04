Allarme frane in Lombardia | 1500 persone parzialmente isolate in Valchiavenna

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Da venerdi’ stiano monitorando con estrema attenzione l’evoluzione della situazione della parete del Gallivaggio in. Sappiamo che non ci sono stati danni allema, a causa della frana, si trovano in parziale isolamento circa“: lo ha reso noto l’assessore regionale lombardo al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni in riferimento allo smottamento che si è verificata lungo la SS36 dello Spluga, sul territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio). “Sono state eseguite opere di disgaggio lungo la parete al fine di eliminare quella parte di roccia piu’ fragile e che rischiava di cadere da un momento all’altro. La strada e’ stata aperta in una fascia ieri sera e questa mattina e stiamo lavorando affinche’ siano estese a tre le fasce orarie in modo che siano incluse le ore della pausa ...