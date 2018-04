Alitalia | al via tavolo su cassa integrazione

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : Teleborsa, - Il commissario straordinario di Alitalia , Luigi Gubitosi , ribadisce che non c'è nessuna ipotesi di spezzatino per la ex compagnia di bandiera, specificando però che l'handling potrebbe ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : ... rispetto a un anno fa è sicuramente in migliori condizioni e siamo molto felici che ha raggiunto dei traguardi importanti: siamo stati la compagnia più puntuale del mondo a gennaio e anche a ...

Alitalia - Calenda : 'Soluzione rinviata dopo il voto. Acquirenti aspettano risultato elettorale' : Così il ministro dello Sviluppo a margine del tavolo sull'automotive. Nessun commento, invece, sulla cordata a 4: Air France, Easyjet, Delta e Cerberus - Slitterà sicuramente a dopo le elezioni la ...