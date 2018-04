Alice Bellagamba | ' Per un infortunio non ho fatto carriera a Hollywood'

Alice Bellagamba : un infortunio per l'ex ballerina di Amici Video : #Alice Bellagamba è sicuramente rimasta nei cuori dei telespettatori di Amici, in quanto proprio il talent l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Lì Alice ballava, ma poi si è distinta anche come attrice. La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una sala di #danza mentre si regge su delle stampelle. La Bellagamba ha subito un infortunio che non le ha permesso di recitare nel film Dance Movie New York Academy. Il ...

Alice Bellagamba : un infortunio per l'ex ballerina di Amici : Alice Bellagamba è sicuramente rimasta nei cuori dei telespettatori di Amici, in quanto proprio il talent l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Lì Alice ballava, ma poi si è distinta anche come attrice. La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una sala di danza mentre si regge su delle stampelle. La Bellagamba ha subito un infortunio che non le ha permesso di recitare nel film Dance Movie New York Academy. Il contratto ...