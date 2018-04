Algeria | violenza negli stadi | governo annuncia giro di vite

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ilalgerino hato che sta valutando “misure e decisioni ferme” per “porre fine” agli episodi diche sempre più spesso si ripetonodurante le partite di calcio. I provvedimenti,ti dal ministero dell’Interno, seguono i gravi incidenti scoppiati venerdì scorso durante la semifinale di Coppa d’tra Kabylie e i rivali dell’MC Alger. Il bilancio ufficiale parla di 104 feriti, provocati in gran parte da scontri tra tifosi e forze dell’ordine. Sempre venerdì scorso il match di campionato tra l’MC Oran e CR Belouizdad è stato interrotto 12 minuti prima della fine, con il campo oggetto di lancio di razzi e poi invaso da tifosi inferociti. Ilhato che è stata creata una commissione di inchiesta per esaminare “le cause” di questi incidenti e “definire ...