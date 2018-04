Alfie Evans | bocciata richiesta dei genitori di portarlo al Bambino Gesù di Roma Ora

Il papà di Alfie Evans : "Abbandonato dalla Chiesa" : Il mondo pro life e pro family, intanto, continua ad appoggiare, sui social e dall'esterno dell'ospedale, la volontà dei coniugi Evans. Tra poche ore, in ogni caso, conoscreremo il destino del ...

Papa Francesco ancora in campo per Alfie Evans : Il pontefice argentino sembrava aver così raccolto i tanti appelli provenienti dal mondo pro life e pro family . Gli attivisti cattolici stanno sostengo legalmente e pubblicamente la famiglia del ...

Il rinvio dell'assemblea del Pd e la decisione dei giudici su Alfie Evans. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Mosca accusa Londra dell'attacco chimico in Siria. Il ministero degli Esteri russo ha detto di avere "prove inconfutabili" che la "provocazione nella Duma" sia stata organizzata dalla Gran ...

Alfie Evans COME CHARLIE GARD/ Per sfortuna dei suoi assassini - il suo nome è già scritto in Cielo : L'Alta Corte inglese ha deciso che le cure del piccolo ALFIE EVANS sono inutili. Verrà staccata la spina, ma non vogliono dirci quando. Il potere non vuole problemi. MONICA MONDO(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:08:00 GMT)STACCATA LA SPINA/ Morto Isaiah Haastrup, si è sacrificato per noi ma (stavolta) non ce ne siamo accorti, di F. PichettoDOPO CHARLIE GARD/ Camici & toghe, il potere assoluto che minaccia la nostra vita, di S. ...

Alfie Evans - l'appello del papà : "Vogliamo venire in Italia" : Thomas Evans vuole che suo figlio Alfie venga trasferito in Italia. Dopo il rigetto del ricorso alla Cedu, la questione potrebbe passare di nuovo nelle mani di un giudice inglese. Ecco l"appello straziante di un padre commosso e deciso a lottare per la sopravvivenza del figlio.Qual è la situazione attuale?"Stiamo aspettando che la Corte fissi la data per un"udienza o che ci dicano se la macchina che tiene in vita il bambino debba essere staccata ...

Il piccolo Alfie Evans e la sua lotta contro una sentenza senza appello Video : Una #vicenda che sta facendo il giro del mondo e a cui papa Francesco ha dedicato un tweet ieri sera dal suo account “Pontifex” esprimendo la sua vicinanza verso la famiglia del piccolo Alfie Evans [Video], un bambino inglese di 22 mesi affetto da una patologia misteriosa, a causa della quale sarebbe entrato in coma nel dicembre 2016. La vicenda Ciò contro cui stanno lottando strenuamente i genitori del piccolo, Katie e Thomas, è la richiesta ...

Papa Francesco in campo per Alfie Evans. Ecco il tweet di Bergoglio : Papa Francesco è sceso in campo per la vita del piccolo Alfie Evans. In molti, durante queste settimane, avevano chiesto un intervento pubblico del pontefice argentino.Specie il papà che, in questa intervista a La Nuova Bussola Quotidiana, sembrava quasi supplicare Bergoglio: "Alfie non è il solo ad aver subito questo trattamento, penso a Charlie ad Isaiah e a tante altre situazioni nascoste: per questo imploriamo nostro padre, Papa Francesco, ...

Alfie Evans morirà - ricorso respinto : i genitori volevano portarlo a Roma - ma i medici staccheranno la spina : Speranza quasi nulle. Nessun ripensamento sul verdetto del 20 febbraio con cui l'Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici - ancora una volta contro il volere dei genitori - a staccare la...

Alfie Evans come Charlie Gard/ Londra - i genitori valutano il ricorso contro la sentenza dell'Alta Corte : Alfie Evans come Charlie Gard, l'Alta Corte di Londra autorizza a staccare la spina al bimbo di 20 mesi, affetto da un male incurabile, contro il parere dei suoi genitori(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 10:53:00 GMT)

