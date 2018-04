Alessandra Amoroso | il nuovo tatuaggio è dedicato al suo amato Buddy

Il duetto di Einar e Carmen in L’amore altrove emoziona Alessandra Amoroso (video) : Il duetto di Einar e Carmen in L'amore altrove convince Alessandra Amoroso, che con Francesco Renga ha portato al successo il brano. Maria De Filippi ha anche sottolineato il suo orgoglio nel sentire che gli attuali concorrenti del programma siano in grado di portare un brano cantato da uno degli ex allievi, nonostante la presenza di un altro artista in duetto. Alessandra Amoroso ha anche sottolineato la validità del duetto, anche se ...

La tuta rosa di Alessandra Amoroso ad Amici 17 : marca e prezzo : Amici 17 seconda puntata sabato 14 aprile 2018: di che marca è la tuta rosa di Alessandra Amoroso e quanto costa Lo stile di Alessandra Amoroso continua a lasciare il segno ad Amici 17. Per la seconda puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi, la cantante pugliese ha scelto un’altra creazione di […] L'articolo La tuta rosa di Alessandra Amoroso ad Amici 17: marca e prezzo proviene da Gossip e Tv.

Le Pretty Big contro Celentano spazzano la polemica sul fisico e ballano con Alessandra Amoroso (video) : Le Pretty Big contro Celentano arrivano ad Amici di Maria De Filippi per spazzare la polemica sulla forma fisica di Lauren e dimostrano di essere in grado di ballare anche con qualche chilo in più. Scatenata durante la loro esibizione, Alessandra Amoroso ha poi raggiunto il palco per ballare con loro, che si sono dimostrate entusiaste della sua scelta portando un bis della loro prima e inaspettata esibizione al cospetto di una divertita ...

Alessandra Amoroso/ Incantata da Irama (Amici serale 2018) : Alessandra Amoroso fa parte della giuria esterna di Amici di Maria De Filippi. La cantante salentina ha apprezzato molto l'esibizione di Irama della Squadra Bianca.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Pino Daniele : al concerto tributo allo Stadio di Napoli ci saranno Emma - Jovanotti - Alessandra Amoroso e molti altri : A 3 anni e mezzo dalla scomparsa dell’indimenticabile Pino Daniele, si terrà nella sua Napoli un concerto evento in suo onore. [arc id=”157ea5fe-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Pino È” si svolgerà allo Stadio San Paolo giovedì 7 giugno e radunerà il meglio della musica italiana: una lunga lista di artisti che parteciperanno al più grande tributo live a Pino Daniele. Ecco i nomi che affolleranno il palco dello Stadio ...

Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di Pino è - concerto tributo a Napoli il 7 giugno : Anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Pino è. L'artista di Galatina è stata annunciata tra i presenti sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il tributo a Pino Daniele, che si terrà il prossimo 7 giugno. Tra le new entry, Anche Francesco Renga, attualmente impegnato come coach a The Voice of Italy e in tour con Max Pezzali e Nek. Si aggiorna quindi la lista degli artisti pronti a celebrare la memoria di uno dei più grandi degli ...

Vestito nero di Alessandra Amoroso a Amici 17 : marca e prezzo : Amici 17 prima puntata sabato 7 aprile 2018: di che marca è il Vestito nero di Alessandra Amoroso e quanto costa Alessandra Amoroso è tornata ad Amici e per la prima puntata della nuova edizione del programma ha scelto un abito firmato Elisabetta Franchi. Una firma, quella della stilista emiliana, che piace tanto alla cantante […] L'articolo Vestito nero di Alessandra Amoroso a Amici 17: marca e prezzo proviene da Gossip e Tv.

Alessandra Amoroso torna ad Amici - cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. Crisi nell’amicizia tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

Alessandra Amoroso risponde alla Celentano ed interviene Marco Bocci : “Assurdo paragonare Valentina ad Anbeta” : Alessandra Amoroso risponde alla Celentano sulla questione Valentina. Per la cantante salentina è assurdo paragonare la concorrente di Amici 2018 ad Anbeta (professionista). La ballerina ha danzato una coreografia di classico, fortemente voluta dalla maestra Alessandra Celentano per metterla in difficoltà e dimostrare che l'allieva non merita il serale. "Sono qui anche per fare le coreografie della Celentano, penso di aver portato a termine ...

Alessandra Amoroso torna ad Amici : il gesto di Emma prima della puntata : Amici, Alessandra Amoroso fa parte della commissione esterna: il messaggio di Emma Marrone Alessandra Amoroso è tornata ad Amici. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Un ruolo decisamente più consono […] L'articolo Alessandra Amoroso torna ad Amici: il gesto di Emma prima della puntata ...

Alessandra Amoroso altezza - peso e foto fisico della cantante : Ancora non sapete quali sono peso e altezza di Alessandra Amoroso? Le curiosità sul conto della cantante non finiscono mai: da quando ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi, il successo non l'ha lasciata un attimo e non a caso stiamo parlando anche qui di lei. Non ha partecipato a Sanremo, non è mai diventata una coach di Amici, eppure è stata una delle poche cantanti uscite da un talent show ad aver avuto una grandiosa carriera senza ...

Alessandra Amoroso/ Serale Amici 2018 : “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate - nuovo CD in arrivo? : Alessandra Amoroso, Serale Amici 2018: “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate, nuovo CD in arrivo per l'artista salentina? Ecco le sue dichiarazioni dopo l'annuncio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Un fumetto annuncia il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino? Le ultime indiscrezioni : Il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino sta per arrivare? A giudicare dal fumetto comparso sui social del gruppo di Federico Zampaglione, sembra proprio che la collaborazione sia cosa fatta. I fan sembrano non avere dubbi: l'artista che compare nel fumetto in compagnia di Federico Zampaglione sembra essere proprio Alessandra Amoroso, tanto che nella didascalia compare anche un hashtag con la doppia A che potrebbe corrispondere alle ...

Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi da “sorella maggiore” al serale : le sue parole : Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi, da giudice della commissione esterna. Ormai è ufficiale e nella puntata di Amici 2018 in onda lo scorso sabato 31 marzo, è stata la stessa Maria De Filippi a comunicare ai fan il suo nome. Tra i personaggi scelti per la commissione esterna del serale, ci sono anche due cantanti: Alessandra Amoroso ed Ermal Meta. Il secondo nome è una conferma. Ermal Meta ha già preso parte ad Amici di Maria De ...