Albalonga calcio serie D | Tomei | pari amaro

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma – Tre 0-0 interni consecutivi. Così l’ha frenato la sua rincorsa al Rieti capolista del girone G ora con quattro punti di vantaggio. L’occasione che i castellani hanno avuto ieri, con la prima della classe sconfitta in casa dal Monterosi, è stata davvero ghiotta, ma ancora una volta gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre un punteggio “ad occhiali” tra le mura amiche. “Quella contro la Lupa Roma è stata una partita molto simile alle due precedenti con Tortolì e Flaminia – sottolinea il direttore sportivo Giorgio-. Abbiamo trovato avversari molto chiusi e abbiamo fatto fatica a trovare spazi: in questo momento siamo probabilmente meno brillanti e in queste partite, se non trovi l’episodio giusto per sbloccare il risultato, il rischio di andare incontro a questi pareggi è alto”. L’si mangia le mani per non essere riuscita ad ...