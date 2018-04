Al Vinitaly Salvini ' beve' Berlusconi | ' Vino italiano non va mai di traverso'

Governo - l'accordo non passa dal Vinitaly : tra Salvini e Di Maio niente cin-cin : Questa è la cronaca di un incontro mancato . Altro che 'patto dell'Amarone' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , al massimo resta l'amaro in bocca per i cronisti e i curiosi che li seguono tra i padiglioni del ...

Vinitaly - Salvini sceglie l'Umbria : primo brindisi con il Sagrantino di Montefalco : ... giovane imprenditore che negli anni è riuscito a dare impulso alla cantina fondata dal padre puntando sulla ricerca intorno al vitigno autoctono e facendo conoscere il Sagrantino in tutto il mondo.

Salvini a Vinitaly : «Di Maio deve fare di più». La replica : il centrodestra è dannoso | : La guida del Carroccio fra gli stand della fiera a Verona: «Un governo il prima possibile. Anche per difendere il made in Italy nel mondo». Il leader M5S atteso nel pomeriggio

Vinitaly - Salvini e Di Maio tra brindisi e frecciate incrociate : Un Vinitaly in salsa politica, quello che si è inaugurato oggi a Verona, con tanto di frecciate lanciate a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader a 5 stelle insiste nel chiudere la porta in faccia al ...

Salvini si beve un 'Berlusconi' al Vinitaly : ANSA, - VERONA, 15 APR - C'è anche il tempo per un siparietto a distanza tra Matteo Salvini e la famiglia Berlusconi al Vinitaly di Verona, dove il segretario della Lega ha potuto assaggiare un calice ...

Salvini a Vinitaly : «A Di Maio offro un vino Sforzato : dovrebbe fare di più» - e lui : «Chi si ostina con centrodestra unito fa danno al Paese» : Il leader della Lega risponde così a chi gli chiede che vino offrirebbe a Luigi Di Maio del M5S. A Berlusconi, invece, offrirebbe «una Fanta. Non è buona ma è tanta»

Salvini sommelier al Vinitaly : Al Vinitaly non si può non bere, e questo vale anche per Matteo Salvini. Il leader della Lega annusa e assaggia un rosso da 16 gradi, assieme allo scrittore Mauro Corona.

Vinitaly - Salvini “beve” Berlusconi allo stand Coldiretti [FOTO] : Al Vinitaly Matteo Salvini “beve” Berlusconi allo stand Coldiretti. Il segretario della Lega tra gli agricoltori ha brindato assieme al presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, in occasione dell’inaugurazione della Fiera, con un vino rosso, dal nome “9.9”, prodotto dalla nipote del leader di Forza Italia, Alessia Berlusconi. “Viene fuori alla lunga il buono” ha detto Salvini dopo aver aperto lui ...

Salvini a Vinitaly non risponde a Di Maio : 'parlo solo di vino' : Verona, 15 apr. , askanews, Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...

Salvini a Vinitaly : “Di Maio deve fare di più”. La replica : il centrodestra è dannoso : Nessun brindisi, anzi. Il giro tra i padiglioni di Vinitaly per celebrare il successo di uno dei settori trainanti dell’export del Made in Italy di Matteo Salvini e Luigi di Maio e’ servito a consolidare le trincee da cui si sta combattendo una guerra di posizione per la formazione del nuovo governo. In mattinata è stato il leader della Lega ad inv...