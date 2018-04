Al via l’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto | tra sport | divertimento e prevenzione

meteoweb.eu

: L'Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto, il circuito golfistico organizzato e promosso dal direttore scientific… - ValueRelations : L'Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto, il circuito golfistico organizzato e promosso dal direttore scientific… - AndreaMontana77 : RT @SoniaGrotto: Ricchi tedeschi in crociera a “salvare migranti” e contatti coi trafficanti: ecco l’Ong Sea-Eye - sergimagugliani : RT @SoniaGrotto: Ricchi tedeschi in crociera a “salvare migranti” e contatti coi trafficanti: ecco l’Ong Sea-Eye -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Prenderà il via sabato 19 maggio a Monza la terza edizione delCupby, il circuitoistico organizzato e promosso dal direttore scientifico di CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, rinomato oculista di fama internazionale e anche grande appassionato e giocatore di. Cinque tappe all’insegna dello, pensate anche per ricordare l’importanza dellae della cura degli occhi: a tutti i partecipanti, infatti, sarà riservato uno screening gratuito della vista. Grazie alla presenza di staff specializzato, gli interessati potranno sottoporsi ad una prima valutazione estemporanea dedicata a rilevare la presenza di potenziali anomalie, cui potranno eventualmente e se lo desiderano far seguire un esame più approfondito presso CAMO. La partecipazione al torneo, che si svolgerà da maggio a settembre con la formula di gioco a 18 buche Stableford 3 ...