Al via il lancio di Tess | il cacciatore di nuovi mondi alieni

INWIT - via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo da 0 - 19 euro : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea di INWIT al bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 126,7 milioni di euro. Alla riunione dei soci era presenti l'89,2% del capitale ordinario della ...

Ferrari - via libera dei soci a bilancio e dividendo : Teleborsa, - Semaforo verde dai soci di Ferrari a tutte le proposte sottoposte all'Assemblea che si è tenuta oggi 13 aprile a Schiphol-Rijk, Olanda. Gli azionisti hanno approvato il bilancio 2017 che ...

Prysmian - via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo : Teleborsa, - Via libera dagli azionisti di Prysmian al bilancio dell'esercizio 2017 e alla distribuzione a di un dividendo unitario lordo di 0,43 euro, per un ammontare complessivo di circa 96 milioni.

Beni Stabili - via libera dei soci a bilancio 2017 e dividendo : Beni Stabili si avvia ad una chiusura in rialzo dello 0,49%, nel giorno in cui l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017, chiuso con un risultato netto ricorrente di 101,...

Banche : Popolare Sant'Angelo - via libera a progetto bilancio 2017 : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - Via libera del cda al progetto di bilancio 2017 della Banca Popolare Sant’Angelo, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci convocata per il 30 aprile 2018, in prima convocazione, e per il 13 maggio 2018, in seconda convocazione. Un bilancio che, non

Sicilia : via alla sessione di Bilancio - ddl in Aula il 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Via alla sessione di Bilancio che dovrà portare entro il 30 aprile all’approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2018. La conferenza dei capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori: mercoledì 11 aprile le commissioni di merito dovrebbero esaminare gli e

Il lancio è perfetto - ora 3 tonnellate di rifornimenti in viaggio verso l'ISS : Lunedì 2 aprile alle ore 16.30 di Cape Canaverale, SpaceX ha superato con successo la sua quattordicesima missione di rifornimento alla Stazione spaziale internazionale. Il razzo Falcon 9 si è ...

Fabrizio Corona : “Lancio nuova marca” - giallo sul nome scelto dall’ex re dei paparazzi. Uscito da poco dal carcere cerca di riavviare gli affari. Perché ha chiamato così la sua ultima linea di abbigliamento? La verità : Fabrizio Corona libero vuol dire tante cose. Si è detti della nuova vita dell’ex re dei paparazzi, voglioso di sistemarsi, sposarsi di nuovo e avere un altro figlio. Intanto, però, gli affari devono sempre essere portati avanti, e così l’ultima iniziativa commerciale è questa: “Adalet”, termine che in turco sta per ”giustizia”, ed è questo il nome che Fabrizio Corona ha dato alla sua nuova linea di abbigliamento. ...

via libera al bilancio di previsione : Salvemini supera l'ostacolo più duro : ... 'Serve chiarezza, quel tabellone dice che esiste una maggioranza nuova quindi o sedete di qua, o sedete di là', E infine ha ammonito Salvemini: 'Oggi dopo questa vittoria politica del sindaco, fossi ...

Sky Italia e Open Fiber per il lancio di un servizio via fibra a partire dall'estate 2019 : Sky Italia e Open Fiber annunciano un accordo per il lancio di un servizio via fibra a partire dall’estate 2019 che ha l’obiettivo di accelerare la crescita a lungo termine della fibra e della Pay Tv. Questo servizio via fibra andrà ad affiancarsi a quello via satellite. Grazie a questo accordo Sky beneficerà dei vantaggi offerti dall’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber - FTTH, Fiber-To-The Home - nelle ...

Facebook avrebbe deciso di rinviare il lancio dei suoi altoparlanti smart : Il team di Facebook avrebbe deciso di rimandare l'annuncio dei suoi attesi altoparlanti smart, così da fare calmare le acque. Ecco tutti i dettagli L'articolo Facebook avrebbe deciso di rinviare il lancio dei suoi altoparlanti smart proviene da TuttoAndroid.