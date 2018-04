“Al tuo matrimonio non inviti proprio me?” Nozze reali | alla cerimonia manca un nome

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Sta diventando una questione di Stato iltra Meghan Markle e il principe Harry, come se non dovesse esserlo in effetti, ma la cosa sta sfuggendo particolarmente di mano a livello internazionale e politico. “Non prenderla come una cosa personale”, questo sembra aver detto la famiglia reale a Michelle Obama. Eh sì, perché sembra che l’ex first lady degli Stati Uniti D’America abbia svolto un ruolo importante nella storia d’amore tra Meghan e Harry: secondo quanto dichiarato da alcune fonti, infatti, Michelle avrebbe aiutato i due a conoscersi. Pochi giorni fa è arrivata la notizia secondo la quale al Royal Wedding non saranno presenti gli Obama, pur essendo amici di lunga data della coppia. Le fonti hanno rivelato che Meghan e Harry avrebbero voluto invitare Barack e Michelle, ma “non hanno potuto, dovevano evitare incomprensioni diplomatiche”. Infatti ...