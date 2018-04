Al Bano | con Romina è amore? Ecco cosa dice Loredana

Caterina Balivo chiede rispetto nei confronti di Al Bano e Romina Power : Continua a far clamore il menage-a-trois tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso, con settimanali e trasmissioni di costume che sembrerebbero non voler parlare d'altro. A distinguersi Caterina Balivo, conduttrice di Detto Fatto che ha chiesto rispetto nei confronti dei diretti interessati e delle rispettive famiglie, promettendo di non parlarne più nel corso della sua trasmissione.prosegui la letturaCaterina Balivo chiede rispetto ...

Commissario MontalBano 16 aprile su Rai 1 : episodio Il campo del vasaio con Belen : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Il Commissario Montalbano: la fiction Il campo ...

Torna in Tv MontalBano con...Belen : Una replica de "Il commissario Montalbano" , Lunedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1, attesa non solo dai fan della serie. "Il campo del vasaio" è infatti la famosa puntata che vede tra gli interpreti ...

Domenica Live - Loredana Lecciso stravolta da Barbara D'Urso : la prima apparizione dopo lo strappo con Al Bano : A Domenica Live da Barbara D'Urso per la prima volta ha deciso di parlare Loredana Lecciso, dopo la separazione ormai ufficiale con Al Bano. E già dal suo ingresso in studio, la showgirl è apparsa ...

Domenica Live - Loredana Lecciso contro Al Bano e Romina Power : ‘Potevate aspettare qualche settimana’ : “Non sono qui per attribuire delle colpe, sarebbe troppo semplice. Sono spiazzata”. Inizia così la lunga intervista di Loredana Lecciso da Barbara D’Urso a Domenica Live. Non vuole attribuire colpe, ma comincia a parlare e a tirare fuori le motivazioni del suo allontanamento, del suo rapporto con Romina Power e della reazione alla telefonata di Al Bano a Storie Italiane con cui comunicava agli spettatori la fine del loro ...

Al Bano e Romina di nuovo insieme. La "conferma" da Loredana Lecciso : ROMA - Romina Power e Al Bano sarebbero nuovamente in coppia e non solo in scena. A lasciarlo intendere è Loredana Lecciso, a Domenica Live, per parlare della fine della sua storia con Al...

Loredana Lecciso/ “Con Al Bano è finita. Romina ha oltrepassato il limite - lui non ha capito il mio malessere” : Loredana Lecciso a Domenica Live? Possibile ospite di Barbara d'Urso per risponde in diretta alle accuse dell'ex compagno Al Bano Carrisi e le sue dichiarazioni al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:58:00 GMT)

«Ci siamo lasciati per colpa di Romina». Loredana Lecciso racconta la fine della storia con Al Bano. : ROMA - «Avevo accettato il tuo invito in tempi non sospetti per parlare di altro, dovevo esibirmi in uno stralcio dello spettacolo che avete tanto seguito?». Loredana...

IVAN ZAZZARONI/ Scoppia la pace con Giovanni Ciacci : severo con Al Bano e Romina (Ballando con le stelle 2018) : IVAN ZAZZARONI: il giudice del programma di Milly Carlucci sotterra l'ascia di guerra nei confronti di Giovanni Ciacci. Ma con Al Bano e Romina...(Ballando con le stelle 2018)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Romina Power : la difesa di Al Bano e il ringraziamento ad una nota conduttrice Video : #Romina Power è, ancora oggi, uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nonostante siano passati anni dai primi successi in singolo e con #AlBano Carrisi, i due si esibiscono ancora in coppia in giro per il mondo e le loro ospitate nei programmi televisivi fanno sempre il boom di ascolti. Un esempio è la loro presenza come Ballerini per una notte nella trasmissione di Rai 1 del sabato sera Ballando con le stelle, condotta da Milly ...

Al Bano e Loredana Lecciso/ Il cantante si concentra sul nipote in arrivo : “Io e Romina insieme per lui” : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:22:00 GMT)

Al Bano : "È la mia storia con Loredana che mi ha fatto venire l'infarto" : 'È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l'infarto'. È questo il titolo del settimanale DiPiù. A pronunciare queste parole sarebbe stato Al Bano anche se non conosciamo ancora le ...

AlBano : la storia con Loredana è l'origine dell'infarto? : Loredana Lecciso, reduce dalla rottura con Albano, evidentemente si sente ferita dalle presunte dichiarazioni del cantante apparse sul settimanale Di Più. L'artista avrebbe detto che la sua storia con Loredana gli avrebbe fatto venire l'infarto. La copertina del giornale è stata mostrata anche durante una puntata di Pomeriggio 5, in cui Barbara D'Urso ha detto che trattasi sicuramente di una dichiarazione molto forte. Da poche ore Loredana ha ...