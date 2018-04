Aids | una ‘spirale’ protegge le donne dall’hiv

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Assomiglia a una spirale, ma non serve a scongiurare gravidanze bensì are ledal virus dell’Hiv. Il dispositivo, un impianto vaginale, è stato realizzato da ricercatori canadesi dell’Università di Waterloo, che hanno pubblicato i risultati del loro studio sul Journal of Controlled Release. Al momento è stato testato con successo solo su un modello animale, ma se si rivelerà efficace sullepotrebbe rappresentare una rivoluzione nella prevenzione dell’infezione. La scienza ha già dimostrato che l’Hiv, durante un rapporto sessuale, infetta il corpo innescando una reazione infiammatoria e spingendo i linfociti T vaginali, le cellule dell’immunità, ad andare a combattere il virus. Se queste cellule non si attivano e non cominciano ad attaccare il ‘nemico’, la persona non è infetta e non trasmette l’Hiv ad altri. In tal caso ...