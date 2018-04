Ai domiciliari due sindaci bergamaschi

Appalti truccati - ai domiciliari due sindaci della Bergamasca : Carabinieri e Gdf di Bergamo hanno arrestato e posto ai domiciliari i sindaci di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della società Brembo Super Ski . Per le indagini, i due sindaci avrebbero, tra ...

Brembo Super Ski - ai domiciliari due sindaci della provincia di Bergamo : Hanno architettato un sistema per conseguire fondi pubblici in danno alla Regione Lombardia e per truccare appalti. Con questa accusa i finanzieri e i carabinieri di Bergamo hanno arrestato e posto ai domiciliari i sindaci i sindaci di Foppolo Giuseppe Berera e quello di Valleve Santo Cattaneo, ed ex amministratori della società Brembo Super Ski. Per le indagini, coordinate dal pm Gianluigi Dettori, e condotte in collaborazione tra i carabinieri ...

Vittoria - a spasso invece che ai domiciliari : arrestati due siracusani : Non sono stati trovati in casa malgrado fossero agli arresti domiciliari. I controlli di una volante della Polizia di Vittoria ha portato in carcere due siracusani con precedenti penali. Si tratta di ...

Palermo - “posti di lavoro in cambio di voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con Salvini in Sicilia : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...

Sorpreso a rubare nell'abbazia evade dai domiciliari : arrestato due volte : LECCE - Da casa era sparito per tutto il giorno. Damiano Tarantino, 58enne di Leverano , è stato ritrovato in piena notte molto lontano da lì e diverse ore dopo. Nientemeno che nella storica abbazia ...

Trovati in auto con marijuana - ai domiciliari due giovani nel reggino : Reggio Calabria - Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per questo motivo i carabinieri del nucleo radiomobile di Villa San Giovanni, durante un servizio di controllo del territorio, ...

Evade dai domiciliari due volte in un solo giorno : arrestato 35enne : Approfondimenti Evade dai domiciliari e minaccia la madre con un coltello: arrestato 23 febbraio 2018 Evade dai domiciliari per una lite e passeggia in città: pregiudicato in manette 9 marzo 2018 Tra ...