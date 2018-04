http://feedproxy.goo

: #AGCM, fatturazione mensile: gli operatori non devono applicare il repricing: AGCM mette… - giannifioreGF : #AGCM, fatturazione mensile: gli operatori non devono applicare il repricing: AGCM mette… - Pro_Consumatore : FATTURAZIONE MENSILE TELEFONICA CONFERMATE MISURE CAUTELARI: OPERATORI DEFINISCANO IN MODO AUTONOMO EVENTUALI VA… - Everyeye : Fatturazione mensile: l'AGCM sanziona TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre per gli aumenti -

(Di lunedì 16 aprile 2018)mette ancora una volta in evidenza la mancanza di concorrenza nel mercato delle tariffe telefoniche di fisso e mobile delle compagnie operanti in Italia. Ilcon aumento dei costi dovuto al ritorno allaconcordato da Tim, Wind Tre, Vodafone e Fasteweb tramite Assotelecomunicazioni è vietato.ancora contro Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone L’Antitrust non può essere più esplicita di così, le compagnie telefoniche sono state avvisate tutte e tutte si sono difese dinanzi al collegio di, ma nulla è cambiato in merito agli aumenti concordati. Ricordo che l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato non ha posto il veto sull’aumento in sé quanto sul fatto che questo sia stato concordato tra i principali attori del mercato non lasciando spazio alla libera concorrenza. Infatti, al punto 26 della chiusura del procedimento ...