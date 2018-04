Addio al sergente Hartman di Full Metal Jacket | R Lee Ormey aveva 74 anni

Addio a Ronald Lee Ermey - indimenticabile sergente di "Full Metal Jacket” : Ronald Lee Ermey, brutale sergente nel capolavoro del 1987 di Stanley Kubrick "Full Metal Jacket” per la cui interpretazione aveva ricevuto anche una nomination al Golden Globe come miglior...

Addio Ronald Lee Ermey - è morto il Sergente Maggiore Hartman di Full Metal Jacket : Si è spento all’età di 74 anni l’attore Ronald Lee Ermey, celebre soprattutto per aver interpretato il brutale Sergente Maggiore Hartman in Full Metal Jacket. A dare il triste annuncio è stato via Twitter il suo manager di lunga data, Bill Rogin: “E’ con enorme dispiacere che mi duole informarvi che R. Lee Ermey (‘The Gunny’) è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. ...

