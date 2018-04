Addio al sergente Hartman di Full Metal Jacket! E’ morto l’attore Lee Ermey

superguidatv

(Di lunedì 16 aprile 2018) Chi non ricorda ilmaggioredel film campione d’incassiJacket? Il discorso iniziale che pronuncia ai soldati è rimasto impresso nelle orecchie e nel cuore di molti., che per questo ruolo da duro si guadagnò anche una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista, per il film militare capolavoro di Stanley Kubrick, ci ha asciato a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Siete uno sputo la più bassa forma di vita Che ci sia nel globo Non siete neanche essere umani Siete solo esseri di materia non ben definita, la cosiddetta m**** Io sono un duro non mi non mi aspetto di piacervi. Ma Più mi odierete, più imparerete io sono un duro, ma sono giusto!! Questo uno stralcio del discorso che pronuncia ai soldati ilMaggioreRonald Lee, ilmaggioreinJacket...