Addio a Ronald Lee Ermey | il sergente di “Full Metal Jacket”

Ronald Lee Ermey morto - Addio al sergente maggiore Hartman di Full Metal Jacket : È morto Ronald Lee Ermey, il sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket. Aveva 74 anni. L’attore, che per il ruolo del brutale militare nel capolavoro di Stanley Kubrick aveva ricevuto anche una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista, si è spento a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. A renderlo noto è stato il suo manager Bill Rogin con un tweet: “È con enorme dispiacere che mi duole ...