Acqua Micellare | rispetta tutti i tipi di pelle

(Di lunedì 16 aprile 2018) Stranamente risulta essere ancora una grande assente nel beauty case delle donne. Eppure, l’è tra i prodotti star della detersione. Nata circa 20 anni fa per esigenze pratiche dei make-up artist nei backstage di sfilata, ancora oggi vince sugli altri prodotti struccanti in quanto a efficacia, praticità e delicatezza. LEGGI ANCHE: la scelta dei make-up artist nei backstage Non solo, infatti, rimuove il trucco in un solo gesto, anche quello più ostinato, ma deterge e lenisce, preparando laa ricevere i trattamenti successivi senza bisogno di risciacquo. Pratica e funzionale, è l’alleato perfetto in viaggio visto che un unico prodotto assolve tutte le funzioni, e anche durante la beauty routine quotidiana, specie la sera, quando manca la voglia di ripulire lada tracce di make-up, impurità e tossine. Visto il suo ruolo fondamentale nella ...