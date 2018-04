Abbiamo colpito noi la base siriana Israele conferma al Nyt il primo attacco

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un funzionario militare israeliano hato oggi al The New York Times cheha compiuto il raid aereo della scorsa settimana su unamilitare. Secondo quanto riferito da questa fonte al giornalista del New York Times, Thomas Friedman, "era la prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati". Il funzionario ha anche osservato che il raid sullaaerea T-4 vicino a Palmyra, nel centro della Siria, è avvenuto dopo che l'Iran ha lanciato a febbraio un drone carico di esplosivi nello spazio aereo israeliano.Secondo quanto riferito, l'ha preso di mira l'intero programma di droni iraniano presente nella. I media iraniani hanno riferito di almeno 7 vittime tra i soldati del paese asiatico, su un totale di 14 morti provocati dal raid. L'incidente del drone è stato "la prima volta chevisto l'Iran ...