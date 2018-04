A New York Times e New Yorker il Pulitzer per #MeToo

Pulitzer - premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul caso Weinstein. Vince anche il Washington Post per il Russiagate : New Yorker, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria “servizio pubblico” grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Al Nytimes anche il premio per la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico del mondo sono stati ...

Pulitzer - New York Times premiato per Weinstein e Russiagate : ... ha detto Dana Harvey, la nuova amministratrice dell'equivalente degli Oscar per il mondo dei media. Il New York Times e il Washington Post hanno vinto il Pulitzer per il giornalismo di politica ...

New York : in acquisto Waters : Ottima performance per Waters , che scambia in rialzo del 2,52%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Waters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 .

New York : amplia il rialzo Xerox : Grande giornata per Xerox , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,84%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Xerox mantiene forza relativa positiva in ...

"L’Italia non sa valorizzare i talenti e sono fuggita. E alla Chamber Orchestra of New York sono primo flauto" : In un'Italia che emigra, in una generazione con la valigia in una mano e nell'altra la speranza di un futuro oltreconfine, c'è chi parte carico di strumenti e spartiti. Ci sono anche loro, i musicisti, tra i "cervelli in fuga" da un'Italia che sembra non avere più nulla da offrire a questi giovani pieni di talento e dalle enormi potenzialità che hanno scelto di fare della musica il loro mestiere.Tra questo esodo di artisti ...

Tutte le collezioni sposa 2019 dalla New York Bridal Week : Matrimoni onirici tra uomo e natura, poetica sussurrata tra pizzi e ricami, silhouette tradizionali e disegni irriverenti, accenti di colore: a New York vanno in scena le collezioni sposa 2019 che ci fanno sognare matrimoni regali, cerimonie couture e sacri suggelli alla Robin Hood. Ecco le collezioni più belle, che incantano le bride to be (ma non solo). Reem Acra Amore, bellezza e spiritualità: sono i temi che hanno ispirato la collezione 2019 ...

New York - avvocato per i diritti gay si dà fuoco in difesa del clima. Un suo caso al cinema nel film “Boys don’t cry” : Alle 5 e 55 del mattino (orario newYorkese) ha mandato una mail ai principali media americani, fra cui il New York Times. Mezz’ora dopo, alle 6 e 30 precise, si è cosparso gli abiti di benzina e si è dato fuoco nel cuore verde di Prospect Park, a Brooklyn. Proprio come nei film. Ma l’avvocato che tutelava i diritti gay David Buckel, che al cinema c’era finito davvero con il caso del giovane trans stuprato e ucciso in Nebraska ...

