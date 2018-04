730 | come vedere la tua precompilata

730 precompilato 2018 : come scaricare e modificare il modello : Dal 16 aprile si dà il via al modello 730 precompilato 2018. Le modalità di accesso per contribuenti, CAF e intermediari e sostituti d'imposta sono state fornite dall'agenzia delle entrate con provvedimento del 9 aprile. In questo articolo troverete tutte le informazioni per l'accesso alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2018. come accedere e scaricare la dichiarazione dei redditi come vi abbiamo già detto, la dichiarazione dei ...