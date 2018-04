wired

: RT @scoopscoop6: 50 oggetti di design che hanno cambiato la storia - angiuoniluigi : RT @scoopscoop6: 50 oggetti di design che hanno cambiato la storia - scoopscoop6 : 50 oggetti di design che hanno cambiato la storia - IamBross : 50 oggetti di design che hanno cambiato la storia -

(Di lunedì 16 aprile 2018) La MilanWeek è alle porte e nella mecca del made in Italy si respira un’atmosfera composta in gran parte da disegno industriale e silhouette ergonomica. Oltre che da monossido di carbonio. Dal 17 al 22 aprile Milano si addobberà a festa, sfoggiando il suo abito migliore: quello intessuto dialla moda. Tra Salone del Mobile ufficiale e salone-off (ossia il Fuorisalone alternativo, diventato ormai anch’esso un’istituzione), il brusio di sottofondo avrà parole chiave come Philippe Starck, Brionvega e sedia Thonet ripetute a loop, come nelle migliori litanie. La sedia Thonet n. 14 (foto: thonet.de) Tutti i santi dell’Olimpo del Compasso d’Oro – il riconoscimento italiano che dal 1954 viene assegnato al miglioreer dell’anno – saranno osannati sia sull’altare ufficiale, quello del Salone internazionale del mobile che dal 1961 attira amanti del disegno industriale e ...