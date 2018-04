wired

: 5 vecchie serie tv che stanno per tornare #pcexpander #cybernews - pcexpander : 5 vecchie serie tv che stanno per tornare #pcexpander #cybernews - scoopscoop6 : 5 vecchie serie tv che stanno per tornare - MilanoCitExpo : 5 vecchie serie tv che stanno per tornare #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Se pensate che il recupero disia una moda degli ultimi anni vi sbagliate, il ritorno distorie e vecchi temi è una costante della cultura pop del quale oggi siamo più consapevoli. Da qualche giorno il remake di Lost in Space,degli anni 1960 e film dimenticabile del 1998, è arrivato su Netflix. Una nuova stagione-reunion di Roseanne, da noi Pappa e Ciccia, sta facendo ottimi ascolti negli Stati Uniti. Queer Eye for the Straight Guy si è fatto vedere con un cast tutto nuovo e un sacco di storie emozionanti. Ovviamente non è finita qua, anzi, state pronti, perché il futuro prossimo ci porterà non solo un sacco di nuovetv, o ritorni eccellenti, tipo Westworld, ma anche delle operazioni di scongelamento che, siamo sicuri faranno arrabbiare i fan più ortodossi. 1. The Munsters Da noi tradotta semplicemente come I mostri, è unatv comica degli anni ...