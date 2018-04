250 preti a Roma per un corso sull' esorcismo Ogni anno in Italia se ne praticano circa

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Unper comprendere come affrontare le nuove sfide del male: sono oltre 250 i sacerdoti, provenienti da 51 paesi, riuniti aper partecipare ale la preghiera di liberazione che si tiene questa settimana all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum."Ilè nato per venire ad incontro a chi vuole capire meglio la modalità di aiuto più adatta verso le persone che hbisogno di una guarigione spirituale", dichiara Padre Luis Ramirez, dell' Istituto Sacerdos dello stesso Ateneo, uno degli organizzatori del. "L'idea di promuovere undi livello universitario è nata per cercare di risolvere le difficoltà nelle quali si dibattevano diversi sacerdoti nell'affrontare i problemi presentati dalle persone che desideravano liberarsi dal contatto con il mondo dell'occulto, della magia, del satanismo, o che per motivi ...