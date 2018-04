12 esposizioni da non perdere alla Design Week di Milano

wired

(Di lunedì 16 aprile 2018) Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera ainizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del MobileFiera di Rho – porterà nella metropoli meneghina il meglio della creatività internazionale. Con migliaia di proposte legate all’arredamento, certo, ma anchemoda, all’arte e all’enogastronomia, in un tripudio di eventi e presentazioni che terrà banco dal 17 al 22 aprile. Oltre 1.200 gli appuntamenti in calendario per il solo Fuorisalone, il ramo della manifestazione che si svolge appunto nei vari quartieri della città: e così noi, ...