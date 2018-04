10 piante utili per chi viaggia a piedi

adnkronos

: Ambiente: Compagnia dei Cammini, 10 piante utili lungo il viaggio a piedi : - sherlock5stelle : Ambiente: Compagnia dei Cammini, 10 piante utili lungo il viaggio a piedi : - Home_Garden_IT : I fondi di #caffè sono indubbiamente ricchi di #sostanze utili all’orto, in particolare contengono gli #elementi… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il cammino apuò essere un'occasione per imparare a osservare e conoscere il mondo vegetale, per capire come distinguere leamiche da quelle che non lo sono. Si possono trovare erbeper curarsi, digerire, rilassarsi o riprendere energia, ma anche tanteda ...