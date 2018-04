Yellowstone | centinaia di bisonti morti e paura di una mega eruzione

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Più di 1.000 esemplari dei maestosi animali nativi del Parco di, sono state abbattuti per l'inverno, in quello che le autorità hanno definito come controllo della popolazione. La portavoce del Parco, Morgan Warthin ha confermato che sono stati rimossi un totale di 1.155, superando notevolmente le aspettative per la stagione. Le autorità hanno tuttavia affermato che si tratta di una procedura assolutamente prevista e naturale che si svolge ogni anno, dichiarando che il numero diche sono stati abbattuti in questo caso, andava ben oltre ad una stima iniziale prevista tra i 600 e i 900 esemplari. I gestori della fauna selvatica dicercano di mantenere iin totale libertà, abbattendone l'eccesso della specie ogni inverno. Il bisonte diviene cacciato o in caso di esemplari anziani, mandato al macello. La carne di bisonte è infatti ...