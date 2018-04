Xbox One | arriveranno titoli First Party in Single Player ma ci vorrà del tempo

Da Megadrive Mini a Shenmue 1 e 2 su PS4 - PC e Xbox One : tutti gli annunci del SEGA FES 2018 : Grande festa all'evento di SEGA che si è tenuto da poche ore, il FES 2018. Sono stati tanti gli annunci importanti, il primo di questi è Shenmue 1 e 2 su PC, PS4 e Xbox One. Questa versione remastered dei primi due giochi, usciti originariamente su Dreamcast, uscirà nel 2018. Le edizini console arriveranno in versione fisica, mentre quella PC solo in digitale su Stream. Questo si legge sulla pagina ufficiale si SEGA su Steam: "Usciti ...

Sega sgancia la bomba : Shenmue e Shenmue II in una collection per PC - PS4 e Xbox One in uscita nel 2018 : Dopo il susseguirsi di non pochi rumor sin dall'annuncio di Shenmue III arriva finalmente una attesissima conferma sia per i fan di vecchia data di questa serie che per coloro che invece sono interessati a scoprirla in vista dell'uscita del terzo capitolo.Dopo ulteriori rumor e indizi seminati da Sega stessa è arrivato l'annuncio ufficiale: Shenmue e Shenmue II verranno pubblicati su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018 (probabilmente prima o ...

Below in 4K e 60fps su Xbox One X è stata una vera sfida per Capybara Games : Forse avrete avuto la possibilità di godervi i lavori dello studio indie Capybara Games. Il team di Toronto, in seguito a Critter Crunch e Super Time Force, è tornato sulle scene con Below, un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile piuttosto ispirato, recentemente protagonista al PAX East di Boston.Mentre si potrebbe pensare che ottenere i 4K con 60fps su Xbox One X sia una passeggiata per un titolo ...

The Division : il nuovo update introduce due nuovi eventi e il supporto a Xbox One X : Ubisoft annuncia la disponibilità su tutte le piattaforme dell'update 1.8.1 per The Division, che oltre ad aggiungere due nuove missioni introduce l'atteso supporto per Xbox One X, su cui il gioco girerà in 4K Ultra HD. Gli eventi sono Blackout e Onslaught, e saranno disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio.Altre novità riguardano il drop rate aumentato degli equipaggiamenti top secret, l'aggiunta della difficoltà Leggendaria a ...

The Division si aggiorna con il supporto Xbox One X : Dopoil successo dell’Update 1.8 “Resistenza” di Tom Clancy’s The Division, Ubisoft annuncia l’Update 1.8.1, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il nuovo aggiornamento include un’ottimizzazione per Xbox One X con supporto per 4K Ultra HD e due nuovi eventi globali, Blackout e Onslaught, disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio. The Division si aggiorna: Il changelog ufficiale Di ...

Le prestazioni di PUBG su Xbox One non sono ancora abbastanza buone - articolo : sono passati tre mesi da quando PlayerUnknown's Battlegrounds è arrivato su Xbox One e Xbox One X. Pubblicato come gioco in anteprima ad accesso anticipato, è stato immediatamente chiaro che la versione console di PUBG aveva problemi importanti in quasi tutti i campi: la presentazione era lacunosa, le texture avevano rilevanti problemi di streaming e il frame rate era sotto-ottimale, per usare un eufemismo. Tre mesi dopo ci sono stati diversi ...

Red Dead Redemption in 4K e altri su Xbox One X : video e miglioramenti : Red Dead Redemption, Gears of War 2, Portal 2, Star Wars Il Potere della Forza e Darksiders hanno avuto un aggiornamento per Xbox One X. Microsoft infatti ha reso noto che ben sei giochi Xbox 360 a partire da oggi sono già stati ottimizzati per Xbox One X. In pratica gli utenti hanno ricevuto una patch grazie alla quale hanno potuto usufruire di alcuni miglioramenti tecnici apportati a tutti i titoli aggiornati. Sono quindi Gears of War 2, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve una nuova patch : L'apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One, gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato la dodicesima patch che apporta alcune interessanti modifiche al gioco.Stando a quanto riportato sul forum ufficiale, dove è presente il changelog completo, la patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One interviene a migliorare le performance. A tal proposito sono stati apportati ...

Il meraviglioso Hellblade : Senua's Sacrifice debutta su Xbox One ed è già scontato del 10% : Dopo aver debuttato su PC e PS4 dimostrando come il modello indie AAA possa effettivamente rivelarsi un successo, Hellblade: Senua's Sacrifice è finalmente disponibile anche per i giocatori Xbox One e ovviamente Xbox One X.L'annuncio arriva direttamente dai ragazzi di Ninja Theory che hanno deciso di lanciare il titolo con un 10% di sconto che fissa il prezzo sui €29,99 e di dare vita anche a una iniziativa davvero lodevole. Se nella prima ...

A breve saranno disponibili 19 titoli della prima Xbox su Xbox One : In casa Microsoft si continua a supportare la funzione di retrocompatibilità dell'ammiraglia Xbox One, dopo i recenti titoli Xbox 360, Assassin's Creed IV: Black Flag e Divinity II - The Dragon Knight Saga, ecco che il colosso di Redmond annuncia l'imminente arrivo di ben 19 giochi della prima Xbox.Come riporta Gematsu, tra i titoli troveremo Jade Empire, diversi titoli di Star Wars, Conker: Live and Reloaded e molto altro. Qui sotto potete ...

Gears of War 2 - Red Dead Redemption e Portal 2 si aggiungono alla lista dei titoli migliorati su Xbox One X : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di Xbox One X, infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, Microsoft ha annunciato che Gears of War 2, Red Dead Redemption, Portal 2, Sonic Generations, Darksiders e Star Wars: The Force Unleashed stanno per aggiungersi alla lista dei giochi potenziati di Xbox One X tramite la retrocompatibilità.Secondo l'annuncio fatto durante il secondo episodio di Inside Xbox, Gears of War 2 gira in 4K ...

Weekend gratis per PUBG su Xbox One - arriva nuovo DLC : date e contenuti : Microsoft ha annunciato il prossimo gioco "Free Play Days" di Xbox Live per Xbox One e questa volta pare voglia fare le cose in grande. Si tratta di PUBG, che sarà disponibile per il download in maniera completamente gratuita dal 19 al 22 aprile. Parliamo della versione completa della versione Xbox Game Preview del gioco, incluse tutte le modalità: Solo, Duo, Squadra. Inoltre tutti i Battle Point guadagnati durante il Weekend gratuito saranno ...

L'interessante Extinction arriva oggi su PC - PS4 e Xbox One : Iron Galaxy e Modus Games pubblicano oggi Extinction, L'interessante action di cui vi abbiamo spesso parlato sulle nostre pagine e che mischia molteplici elementi che provengono da alcune famosissime serie di videogiochi. In Extinction prenderemo i panni di Avil, una delle ultime Sentinelle rimaste e l'unico guerriero dotato delle abilità necessarie per sconfiggere i temibili Ravenii, dei sanguinari mostri alti 50 metri che minacciano il ...

Importante aggiornamento di PUBG per Xbox One al 10 aprile : cosa migliora : PUBG in versione Xbox One avrà oggi la patch numero 12 che continua la spinta dello sviluppatore per avere prestazioni migliori sulla console Microsoft (e il mese prossimo arriva anche la seconda mappa). L'obiettivo principale della patch è l'ottimizzazione di vari elementi del gioco per evitare perdite di prestazioni. Ciò include gli effetti particellari generati dai veicoli, come la polvere che sollevano a causa dell'attrito, così come le ...