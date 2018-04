WipEout per PlayStation VR | un aggiornamento senza compromessi? - analisi tecnica

eurogamer

: La versione originale per PS4 Pro a confronto con quella per la periferica VR - Eurogamer_it : La versione originale per PS4 Pro a confronto con quella per la periferica VR -

(Di domenica 15 aprile 2018) L'accoppiatae realtà virtuale è già di per sé idilliaca, ma il nuovoperVR fa ancora di più. Anche se sono stati apportati alcuni cambiamenti grafici al gioco, la netta qualità della versione originale è rimasta lì dov'era, rendendo quello in realtà virtuale unautentico e sincero, con ben pochi lati negativi. Gli evidenti tagli apportati alle versioni in realtà virtuale di altri titoli, in termini di contenuti, qualità grafica e illuminazione, sembrano non essere stati applicati aVR, che continua a rimanere un'esperienza meravigliosa. Inoltre, non si tratta di un semplice porting: è stato fatto un evidente sforzo per migliorare l'esperienza specificatamente per la realtà virtuale.Parliamo prima di tutto della grafica: quello che già sapevamo è che il lavoro fatto dagli sviluppatori sullaOmega Collection era ad un ...