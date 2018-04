Windows 10 Mobile | finalmente l’Alcatel Idol 4 Pro riceve Creators Update

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.369 per Fall Creators Update : Ci siamo, il secondo martedi del mese è arrivato e, come di consuetudine, non poteva mancare l’aggiornamento cumulativo pubblico dedicato a Windows 10 Mobile Fall Creators Update. Come prevedibile, in questa nuova build numerata 15254.369, non troviamo novità ma solamente fix di bug e alcuni piccoli miglioramenti che vanno a incrementare la stabilità del sistema operativo. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, la “nuova” app targata Redmond utile a creare e gestire promemoria con il supporto alla sincronizzazione tra più dispositivi, si è aggiornata quest’oggi sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 1.28.10961.0, è disponibile al download da pochissime ore per Windows 10 e Windows 10 Mobile ed è stata, fortunatamente, accompagnata da un changelog ufficiale. Novità Ricerca migliorata – Cerchi ...

L’app di WhatsApp Business in arrivo anche per Windows Phone e Windows 10 Mobile : A quanto pare l’app di WhatsApp Business, rilasciata mesi fa su Android e iOS, è pronta a sbarcare anche per Windows Phone e Windows 10 Mobile. A comunicarlo è un ex Microsoft MVP, Nawzill, che ha pubblicato uno screenshot sul proprio profilo Twitter dove si vede chiaramente l’applicazione progettata per il sistema operativo Mobile di Microsoft: Testing "WhatsApp Business" for the first time. More info ...

Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : IL 26 marzo Microsoft ha pubblicato le prime Progressive Web App sul proprio Store rendendole disponibili non solo per Windows 10 ma anche, molto stranamente, per il defunto Windows 10 Mobile. Attualmente sono state rilasciate poco più di 10 applicazioni e risultano essere già installabili e indicizzate dallo Store. Potrete infatti anche cercare il nome dalla barra di ricerca e vi apparirà la PWA desiderata proprio come una normalissima app ...

Microsoft Store : un nuovo bug affligge Windows 10 e Windows 10 Mobile : Brevissima flash news per informarvi che da ieri sera l’app di sistema del Microsoft Store presenta un nuovo bug su Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One. Provando infatti a cercare un’app o un gioco tramite la barra di ricerca e cliccando sul tasto a forma di lente d’ingrandimento posto in alto, appare un messaggio di errore che ci invita a controllare l’ortografia di ciò che abbiamo scritto nonostante quest’ultimo sia corretto. Qui sotto ...

Satya Nadella - CEO di Microsoft - : ”Windows 10 Mobile non è morto - in arrivo novità in estate” : Lo so, appena avete letto il titolo di questo articolo siete svenuti e probabilmente credete ancora di stare sognando. Eppure, è tutto vero: Satya Nadella, il CEO del Colosso di Redmond, ha appena dichiarato ai giornalisti di Aprilfool.com che Windows 10 Mobile non è assolutamente morto e che Microsoft è intenzionata a rilasciare novità sia hardware che software durante questa estate. Per quanto concerne la produzione di nuovi dispositivi, è ...

Terry Myerson parla del fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile : Quando un dipendente fa parte di un’azienda, magari anche importante, si rifiuta sempre di parlare di fallimenti o notizie interne poichè può solo esprimersi pubblicamente su quello che la società stessa gli chiede. La stessa medesima cosa è avvenuta con l’ex dipendente Microsoft Terry Myerson che, appena licenziato da Satya Nadella oppure autolicenziatosi (non è ancora chiaro) dopo 20 anni di carriera, ha deciso di pubblicare una ...

WhatsApp : disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile : WhatsApp, il client di messaggistica più utilizzato al mondo, ha aggiornato la propria app stabile per tutti gli smartphone Windows 10 Mobile introducendo le novità implementate nella variante beta alcune settimane fa. Con questa nuova versione numerata 2.18.44, oltre ai fix di bug, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità; alcune sono già attive e quindi possono essere provate dagli utenti, altre invece sono nascoste/private e saranno ...

Windows 10 Mobile : Come abilitare le PWA in Microsoft Edge : Ufficialmente Microsoft introdurrà il supporto alle PWA (Progressive Web App) soltanto a partire da Windows 10 Spring Creators Update in poi. Se dunque gli utenti PC possono stare tranquilli, la situazione cambia su Windows 10 Mobile dove non arriveranno mai sullo store delle PWA in quanto non compatibili con il sistema operativo ormai fuori sviluppo. Esiste però un metodo che vi consente di provare le Progressive web-app mediante il ...

Twitter per Windows 10 e Windows 10 Mobile diventa una PWA - notizia positiva o negativa? : Durante questa notte, gli sviluppatori di Twitter hanno silenziosamente aggiornato l’app ufficiale per Windows 10 e Windows 10 Mobile trasformandola da UWP nativa a PWA. Abbiamo più volte parlato negli articoli precedenti riguardo le PWA che non sono altro della applicazioni web-view, ovvero riportano un sito web così com’è, ma con l’aggiunta di alcune funzionalità tipicamente implementate in quelle tradizionali. Ritornando a ...

Posta e Calendario per Windows 10 e Windows 10 Mobile si aggiorna : Pochi giorni fa, l’app Posta e Calendario si è aggiornata per tutti i dispositivi Windows 10 e Windows 10 Mobile che sono registrati al programma Insider nel canale Release Preview. Il nuovo aggiornamento introduce alcuni miglioramenti e, la possibilità di modificare la spaziatura tra cartelle e messaggi. Spaziatura: Questa nuova funzionalità può essere trovata dagli Insider andando su ImPostazioni > Personalizzazione > Spaziatura ...

ENI Enjoy si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : Sembrerà strano, ma ci sono tuttora aziende importanti, in questo caso ENI (non di certo una piccola compagnia da quattro soldi), che non solo decidono di non ritirare la propria app per Windows Phone ma addirittura di supportarla. L’app Enjoy, utile per usufruire del servizio di car sharing del noto colosso degli idrocarburi sempre più adottato nelle grandi città italiane, è stata aggiornata recentemente per tutti gli smartPhone con a ...

ING Bank saluta Windows 10 Mobile definendolo un OS obsoleto : La banca olandese ING, dopo aver rilasciato la propria app per smartphone Windows nel lontano 2013, è pronta adesso a ritirarla definitivamente dal Microsoft Store. La sua rimozione avverrà a partire dal 16 aprile 2018 e, come ci si aspettava, la motivazione risiede nella dismissione di Windows 10 Mobile da parte del Colosso di Redmond. Nel suo comunicato, tuttavia, ING ha forse un po’ troppo esagerato nelle proprie dichiarazioni ...

Windows 10 Mobile CU : disponibile la build 15063.966 [fix del bug dei file PDF] : Dopo aver risolto su Windows 10 Mobile Feature 2 il bug che non permetteva agli utenti di aprire i file PDF nel browser Edge, Microsoft lo ha ora eliminato anche sui dispositivi Mobile rimasti a Creators Update (abbreviato CU). Ricordiamo che sono molti gli smartphone rimasti a questa versione di Windows 10 Mobile, ovvero Creators Update, poichè non compatibili con l’ultimo major; nello specifico sono il Lumia 640, 640 XL e, se si attiva ...