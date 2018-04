Wajib – Invito al matrimonio | un road movie atipico tra le strade di Nazareth

newscinema

: La nostra recensione di WAJIB - Invito al Matrimonio dal 19 Aprile al cinema! - NewsCinemaIt : La nostra recensione di WAJIB - Invito al Matrimonio dal 19 Aprile al cinema! - SatineFilm : E' in arrivo un film importante, un film con cui, come afferma Gloria Satta sul Messaggero 'IL CINEMA FA CENTRO, P… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: Andarsene, rimanere. Combattere da lontano, piegarsi al compromesso. Wajib – Invito al matrimonio di Annemarie Jacir conserv… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Uno dei film più curiosi dello scorso anno (Un appuntamento per la sposa) arrivava da Israele, parlava di una ragazza che si doveva sposare per “obbligo” sociale ed aderiva ad un classico genere del cinema commerciale, quello sulla scia de Il mio grosso grassogreco, per cercare di coinvolgere un pubblico più ampio di … L'articoloal, untra lediproviene da NewsCinema.