Volley | Semifinali Playoff Scudetto 2018 | Civitanova e Perugia per chiudere i conti

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : ultima chiamata per Modena e Trento : ROMA - Domenica 15 aprile alle 18.00 primo match ball per la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia che vanno a Modena e a Trento in vantaggio 2-1 nelle rispettive Serie. Gara 4 potrebbe ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia a valanga sulla Francia - azzurrini qualificati alle semifinali! : L’Italia continua a incantare agli Europei U18 di Volley maschile e infila la quarta vittoria consecutiva battendo la Francia con un comodo 3-0 (25-18; 25-19; 25-15). A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini si confermano imbattibili e si qualificano così alle semifinali: nel weekend ci si trasferirà a Zlin (Repubblica Ceca) per lottare per le medaglie ma prima la sfida conclusiva del girone contro i padroni di casa, una vittoria garantirebbe ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3 , 20-25 15-25 24-26, UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 2, Diouf 16, Gennari 8, Stufi 4, Orro, Spirito , L, , Negretti, ...

Volley femminile semifinali scudetto - per Busto Arsizio vietato sbagliare contro Novara in gara 3 : ... domani Conegliano in trasferta contro Scandicci ha il match point per la finale Champions League Volley, Novosibirsk-Perugia: come seguirla in tv e in streaming Esclusiva SN, intervista a Mario ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off domani e dopodomani in campo per Gara 3 : ... 4, Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 , 2, Savino Del Bene Scandicci - , 3, Imoco Volley Conegliano 0-2 PROGRAMMA E ARBITRI Gara 3 Semifinali Play OFF- Martedì 10 aprile, ore 20.30 , diretta Rai Sport + ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Egonu e Piccinini incontenibili - che muri di Folie - Fabris certezza : Nel weekend si sono disputate le gare3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano si sono portate sul 2-0 contro Busto Arsizio e Scandicci ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce. PAOLA Egonu: 8. Sempre più decisiva e incisiva, brava a riscattarsi dalla delusione di Champions League e a guidare Novara verso un ...

Volley - Semifinali Scudetto 2018 : le pagelle di gara3. Sokolov pazzesco - Juantorena-Sander guerrieri - Zaytsev e Bata risolutori : Nel weekend si sono disputate le gara3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Civitanova e Perugia si sono imposte al tie-break su Modena e Trento passando in vantaggio nella serie (2-1). Di seguito le pagelle dei giocatori che si sono maggiormente messi in vista. TSVETAN Sokolov: 9. Sbalorditivo, gioca una partita da vero fenomeno chiudendola con 34 punti (5 muri, 3 aces, 58% in attacco). L’arma in più che salva ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena 3-2 - battaglia campale. Sokolov e Juantorena risolutori : Le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile stanno regalando delle incredibili emozioni, tutte le partite sono equilibrate e intense, vere e proprie maratone intensissime. Civitanova ha sconfitto Modena per 3-2 (27-25; 33-35; 25-16; 22-25; 21-19) nella gara3 e si è portata avanti 2-1 nella serie: la Lube si è imposta al tie-break di fronte al proprio pubblico come in gara1 e ora avrà l’occasione per chiudere i conti settimana ...

LIVE Volley - Civitanova-Modena in DIRETTA : gara3 semifinali scudetto. Civitanova soffre ma vince ancora al tie break : 2-1 per i marchigiani ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara3 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Novara surclassa Busto Arsizio e vola sul 2-0 - Egonu e Piccinini decisive : Novara vede sempre più vicina la Finale Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia rifilano un sonoro 3-0 (25-19; 25-18; 25-22) a Busto Arsizio nella gara2 di semifinale e si portano sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: prossimi due incontri in casa delle Farfalle ma le piemontesi sembrano essere decisamente più forti e puntano al secondo atto conclusivo consecutivo. La Igor è stata brava a riscattarsi prontamente ...

LIVE Volley - Civitanova-Modena in DIRETTA : gara3 semifinali scudetto. Che battaglia in campo - i Canarini per il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara3 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena - la battaglia in gara3. Juantorena sfida Ngapeth - partita decisiva : Potrebbe essere una domenica decisiva per le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Civitanova e Modena si sfideranno in gara3, quella che permetterà a una delle due formazioni di volare sul 2-1 e di avere dunque il primo match point a disposizione. All’Eurosuole Forum, oggi pomeriggio (ore 18.00), si gioca per aumentare il numero di possibilità di accedere all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. Si preannuncia ...

