Volley | Play Off Challenge | Monza vince a Latina al tie break

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : Civitanova in finale - Trento e Perugia alla bella : ROMA- Gara 4 delle Semifinali regala alla Cucine Lube Civitanova la qualificazione per la finale. La squadra di Medei vince la resistenza dell'Azimut Modena, espugnando i Pala Panini, dopo dura lotta. ...

Volley : A2 Maschile - semifinali Play Off : Gara 1 è di Siena e Spoleto : ROMA- In Gara 1 delle semifinali Play Off non accenna a fermarsi la marcia della Monini Spoleto che, partita dai preliminari ed eliminato nei quarti Santa Croce, stasera ha espugnato il campo della ...

Volley : Semifinali Play Off - Civitanova chiude i conti - Trento porta Perugia a Gara 5 : ROMA- Gara 4 delle Semifinali regala solo un verdetto: la Cucine Lube Civitanova giocheranno la Serie di Finale per riconfermarsi Campione d'Italia. I cucinieri hanno vinto in quattro set al Pala ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova vola in Finale - Modena si arrende! Perugia-Trento a gara5 - show dolomitico : Oggi si sono disputate le gara4 delle semifinali dei Playoff. Civitanova è la prima finalista dei Playoff Scudetto di Volley maschile. I Campioni d’Italia sconfiggono Modena per 3-1 (25-19; 19-25; 25-20; 30-28) e approdano all’atto conclusivo per la quinta volta nella loro storia: la cabala è tutta dalla loro parte, quando hanno giocato il match tricolore hanno sempre vinto (2006, 2012, 2014, 2017). La Lube ha espugnato il PalaPanini ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova e Perugia per chiudere i conti - Modena e Trento cercano la bella! : Oggi pomeriggio si giocheranno le gara4 delle Semifinali Scudetto di Volley maschile. Siamo a un punto fondamentale delle due serie: o si chiude oggi oppure tutto sarà rinviato alla decisiva bella prevista in settimana. Per quanto visto nelle precedenti partite ci sarà davvero da divertirsi: gli incontri delle scorse settimane sono sempre stati equilibrati, risolti al tie-break o su pochissimi dettagli. Ci sarà davvero da divertirsi. Perugia e ...

Volley : Play Off Challenge - Padova vince in volata il primo round con Verona : IL TABELLINO- KIOENE Padova - CALZEDONIA Verona 3-2 , 21-25, 25-23, 25-23, 23-25, 20-18, - KIOENE Padova: Travica 7, Cirovic 16, Polo 15, Premovic 14, Randazzo 17, Volpato 12, Bassanello , L, , Nelli ...

Volley : A2 Femminile - Play Off : otto formazioni a cacca della promozione : ROMA- Le otto formazioni a caccia della promozione in Serie A1 cominceranno domenica pomeriggio la serie dei Quarti di Finale dei Play Off. In campo, per cercare di raggiungere la Savallese Millenium ...

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : ultima chiamata per Modena e Trento : ROMA - Domenica 15 aprile alle 18.00 primo match ball per la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia che vanno a Modena e a Trento in vantaggio 2-1 nelle rispettive Serie. Gara 4 potrebbe ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3 , 20-25 15-25 24-26, UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 2, Diouf 16, Gennari 8, Stufi 4, Orro, Spirito , L, , Negretti, ...

Volley : A2 Femminile - Play Off : Conegliano chiude i conti e vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- Gara 3 al PalaTerme di Montecatini vede le padrone di casa schierare dall'inizio Carlini-Haak, Arrighetti-Adenizia, Bosetti-De La Cruz, libero Merlo. la squadra di coach ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : Reggio Emilia fa sua Gara 1 : IL TABELLINO- CONAD Reggio Emilia - ACQUA FONTEVIVA MASSA 3-0 , 25-21, 25-19, 25-19, CONAD Reggio Emilia: Iglesias 2, Ippolito 10, Ferrari 6, Koraimann 17, Bellini 11, Bortolozzo 8, Morgese , L, , ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off domani e dopodomani in campo per Gara 3 : ... 4, Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 , 2, Savino Del Bene Scandicci - , 3, Imoco Volley Conegliano 0-2 PROGRAMMA E ARBITRI Gara 3 Semifinali Play OFF- Martedì 10 aprile, ore 20.30 , diretta Rai Sport + ...

Volley - Emmetti Pallavolo Isernia verso la finale playoff : Incontro fissato per domani presso la palestra SGL. I ragazzi pentri ospiteranno la Nuova Pallavolo Campobasso Isernia. Tutto pronto per la gara uno della semifinale playoff. Martedì alle 20, presso ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova e Perugia - la legge del più forte. Modena e Trento lottano ma manca il guizzo : finale prenotata? : Ora Civitanova e Perugia hanno a disposizione il primo match point: due infiniti tie-break, al termine di due tiratissime partite, hanno premiato la Lube e i Block Devils contro Modena e Trento. Le due semifinali Scudetto sono sul 2-1, le prime due classificate della regular season hanno l’occasione per chiudere i conti settimana prossima ma le gare4 si giocheranno al PalaPanini e all’ombra del Monte Bondone: il fattore campo ...