Volley femminile | Europei U17 2018 | Italia a valanga sulla Turchia | azzurrine vicine alle

Volley : A2 Femminile - Cuneo - Chieri - Mondovì e S.G.Marignano vincono Gara 1 dei Quarti : ROMA -Partono senza sorprese i Play Off di A2 Femminile che decreteranno il nome della formazione che seguirà la Savallese Brescia nel viaggio verso la Serie A1 . In Gara 1 dei Quarti vincono, tutte ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia asfalta l’Olanda e vola in testa al girone - Omoruyi sugli scudi : L’Italia infila la seconda vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile: dopo il successo sulla Romania, le azzurrine hanno letteralmente travolto l’Olanda con un nettissimo 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) in appena 60 minuti di gioco. Partita letteralmente dominata e risultato mai in discussione, spiccano i 13 punti del martello Loveth Omoruyi (55% in attacco), 10 punti per Alessia Bolzonetti e 9 per Claudia Consoli. Nelle ...

Volley : A2 Femminile - Play Off : otto formazioni a cacca della promozione : ROMA- Le otto formazioni a caccia della promozione in Serie A1 cominceranno domenica pomeriggio la serie dei Quarti di Finale dei Play Off. In campo, per cercare di raggiungere la Savallese Millenium ...

Sitting Volley : l'Italia Femminile in raduno a Bologna : Bologna - Dopo la qualificazione ai Campionati Mondiali conquistata in Corea del Sud , torna al lavoro la nazionale Femminile di Sitting Volley che si radunerà in un collegiale congiunto con la ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano. Calendario - date - programma - orari e tv : Novara e Conegliano si sfideranno nella Finale Scudetto di Volley femminile. I playoff sono giunti al loro epilogo, le due squadre più attese si sono qualificate all’atto conclusivo dominando letteralmente nei precedenti turni: le piemontesi hanno surclassato Pesaro e Busto Arsizio, le venete si sono sbarazzate di Modena e di Scandicci (facendo saltare il fattore campo per ben due volte). Si affrontano le due squadre che hanno vinto gli ultimi ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3 , 20-25 15-25 24-26, UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 2, Diouf 16, Gennari 8, Stufi 4, Orro, Spirito , L, , Negretti, ...

Volley femminile - Novara vola in Finale Scudetto : Busto Arsizio si arrende - sfida con Conegliano per il tricolore : Novara vola in Finale Scudetto di Volley femminile e affronterà Conegliano nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia potranno così difendere il tricolore nella sfida infinita contro le Pantere, già vista in Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte entrambe dalle piemontesi). Le ragazze di coach Barbolini hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-20; 25-15; 26-24) al PalaYamamay replicando così le prime due ...

Volley : A2 Femminile - Play Off : Conegliano chiude i conti e vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- Gara 3 al PalaTerme di Montecatini vede le padrone di casa schierare dall'inizio Carlini-Haak, Arrighetti-Adenizia, Bosetti-De La Cruz, libero Merlo. la squadra di coach ...

Volley femminile - Conegliano vola in Finale Scudetto! Scandicci si arrende 3-0 - Pantere per il secondo tricolore : Conegliano è la prima finalista dei Playoff Scudetto di Volley femminile! Le Pantere chiudono la serie con Scandicci sul 3-0 grazie alla netta vittoria ottenuta in gara3: il bel 3-0 (25-23; 25-23; 25-16) ottenuto a Montecatini Terme (secondo successo in trasferta) vale il pass per il terzo atto conclusivo della storia dopo quello perso nel 2013 e quello vinto nel 2016, entrambi contro Piacenza. Le ragazze di coach Santarelli oggi sono state più ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Egonu e Piccinini incontenibili - che muri di Folie - Fabris certezza : Nel weekend si sono disputate le gare3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano si sono portate sul 2-0 contro Busto Arsizio e Scandicci ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce. PAOLA Egonu: 8. Sempre più decisiva e incisiva, brava a riscattarsi dalla delusione di Champions League e a guidare Novara verso un ...

Volley femminile - Brescia promossa in Serie A1! Simona Gioli e compagne fanno festa - definiti i playoff : La Savallese Millenium Brescia è stata promossa in Serie A1 di Volley femminile! Le lombarde hanno vinto il campionato cadetto grazie al successo odierno maturato contro Ravenna per 3-1 (22-25; 28-25; 25-19; 25-22) mandando in visibilio il proprio pubblico. festa grande per l’eterna Simona Gioli, i martelli Francesca Villani e Anne Diley, il libero Francesca Parlangeli, l’opposto Clara Decortes, Tiziana Veglia e Vittoria ...

