Volley | A2 Maschile | semifinali Play Off | Gara 1 è di Siena e Spoleto

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : Reggio Emilia fa sua Gara 1 : IL TABELLINO- CONAD Reggio Emilia - ACQUA FONTEVIVA MASSA 3-0 , 25-21, 25-19, 25-19, CONAD Reggio Emilia: Iglesias 2, Ippolito 10, Ferrari 6, Koraimann 17, Bellini 11, Bortolozzo 8, Morgese , L, , ...

Volley : A2 Maschile - Play Off : Bergamo in semifinale - le altre alla bella : ROMA- Solo la Caloni Bergamo, che va a vincere un derby intesissimo sul campo della Centrale del Latte Mcdonald's Brescia, riesce stasera, in Gara 2 dei Quarti , a staccare il pass per le Semifinali, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Lagonegro vince Gara 1 a Taviano : LA CRONACA DEL MATCH- Mister Lichelli schiera Mariella-Bigarelli , Torsello e Smirglia centrali, Astarita e Ruiz schiacatori, Percoco libero. Falabella sceglie Kindgard-Roberti, Holt E Boscaini, ...

Volley : A2 Maschile - Play Off : Siena stacca il pass per le semifinali : IL TABELLINO- EMMA VILLAS Siena - MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA 3-0 , 25-20, 25-20, 25-18, EMMA VILLAS Siena: Fabroni 4, Fedrizzi 15, Spadavecchia 9, Van Dijk 15, Vedovotto 11, Melo 2, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : il Club Italia in Gara 1 supera Catania : VIGNA DI VALLE , ROMA, - Parte subito forte il Club Italia Maschile nel Play Out contro la Messaggerie Bacco Catania che mette in palio la permanenza in A2. La squadra di Monica Cresta si è imposta ...

Volley : A2 Maschile - nel week end Gara 2 dei Quarti Play Off e Gara 1 dei Play Out : ROMA -La stagione è alla stretta finale. Nel week end si scenderà in campo per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off e per Gara 1 dei Play Out. Le sfide verso le semifinali del torneo che laureerà ...

Volley : A2 Maschile - Quarti Play Off - Spoleto e Siena vincono in trasferta : I TABELLINI- KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE - MONINI Spoleto 1-3 , 25-23, 22-25, 23-25, 16-25, KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Colli 1, Benaglia 4, Pereira Da Silva 22, Magnani Hage 14, Elia 6, ...

Volley : A2 Maschile - a Massa in panchina torna Masini : Massa- Cambio di panchina in casa Acqua Fonteviva . Il tecnico Aniello Mosca, che aveva preso in mano le redini della squadra toscana lo scorso novembre, è stato messo ko da un incidente stradale. La ...

Volley : A2 Maschile - mercoledì sera scattano i Quarti dei Play Off : ROMA -La Terza Fase della Serie A2 UnipolSai entra nel vivo con i Quarti di Finale dei Play Off Promozione. Determinanti gli ingressi nel tabellone della Monini Spoleto e della Gioiella Micromilk ...

Volley : A2 Maschile - mercoledì sera si gioca Gara 1 dei Quarti Play Off : ROMA - La Serie A2 UnipolSaientra da mercoled' sera , ore 20.30, entra nel vivo con l'inizio delle serie dei Quarti di finale fra le otto squadre che hanno acquisito il diritto di lottare per la ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : salvezza per Castellana Grotte e Potenza Picena : ROMA - salvezza in tasca per MaterdominiVolley.It Castellana Grotte e GoldenPlast Potenza Picena che stasera, in Gara 2 dei preliminari Play Out, hanno vinto le rispettive sfide contro Conad Reggio ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off : Spoleto conquista i Quarti : IL TABELLINO- MONINI Spoleto - AURISPA ALESSANO 3-0 , 25-15, 25-21, 25-21, MONINI Spoleto: Corvetta 0, Bertoli 8, Zamagni 6, Raic 11, Mariano 10, Van Berkel 3, Di Renzo , L, , Cubito 2, Bari , L, , ...