Vodafone e TIM alla conquista di vecchi clienti con profili da 30 Giga a prezzi ribassati

Non digeriti gli aumenti delle rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e 3 Italia : l’AGCM non ci sta : Le più recenti rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e 3 Italia proprio non sono andate giù all'AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è andato a conferma dei provvedimenti di natura cautelare intrapresi con impellenza lo scorso 21 marzo, andando a controbattere il presunto accordo intrecciato tra i vari operatori nazionali in merito al ritorno alla fatturazione su base mensile, che aveva comportato l'applicazione, da parte degli ...

L’AGCM sanziona TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb per gli aumenti : Secondo l'AGCM, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre avrebbero coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi delle offerte L'articolo L’AGCM sanziona TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per gli aumenti proviene da TuttoAndroid.

Tre Italia : Le offerte con Portabilità da TIM - Vodafone e Virtuali di Aprile 2018 : Tre Italia lancia due nuovi piani tariffari per chi vuole passare in 3 ed ora è cliente TIM, Vodafone o di un operatore Virtuale. Ecco tutte le offerte in dettaglio All – In Master 15 e 30 sono i due nuovi piani tariffari di 3 Italia Da oggi sono attivabili due nuove offerte e piani […]

Vodafone - il regalo Happy Friday di questa settimana è un abbonamento a Tidal Premium : Musica in streaming, YouTube ormai superato: a farla da padrone è Spotify L'app di Tidal è disponibile sia per iOs che per Android. Per attivare il servizio occorre andare sull'app My Vodafone , ...

Vodafone Happy Friday : 6 mesi di Tidal Premium o 4GB per una settimana : Vodafone Happy Friday, oggi 13 aprile 2018, regala sei mesi di Tidal Premium, il servizio di streaming musicale concorrente di Spotify, oppure 4GB in 4G per una settimana. Happy Friday è il programma gratuito di Vodafone dedicato ai propri clienti. Ogni venerdì un regalo in minuti, giga, accessori e sconti. Vodafone Happy Friday: come funziona e come iscriversi Se non conosci Happy Friday, è il momento di colmare questa lacuna e approfittare dei ...

Galaxy S9 a rate con Tim - Wind - Tre o Vodafone - il confronto : Il Samsung Galaxy S9 e il Galaxy S9+ hanno prezzi elevati, partono da 899€ e l’acquisto in unica soluzione diventa difficile, per cui vediamo come poter acquistare il Galaxy S9 a rate con Tim, Wind, Vodafone, Tre. Galaxy S9 a rate (ed S9+) con Tim Sono diverse le modalità di acquisto dei nuovi Galaxy S9 tramite l’operatore Tim: a rate, in unica soluzione o con tariffa abbinata. In unica soluzione non richiede spiegazioni, è in ...

Risaliamo al brand dello smartphone : come capire se è TIM - Vodafone - Wind o Tre : Tantissimi utenti sono soliti acquistare un nuovo device mobile tralasciando un'informazione che a lungo andare potrebbe avere il suo peso, vale a dire quella del brand dello smartphone. Oggi, venendo incontro soprattutto al pubblico dalle conoscenze meno avanzate, intendo darvi qualche istruzione di base per risalire ad informazioni del genere, perché se è vero da un lato che alcuni device ci lasciano percepire già dall'accensione del il ...

Tutte le offerte di Wind - TIM - Vodafone e 3 Italia di Aprile : Tutte le offerte degli operatori Wind, TIM, Vodafone e 3 Italia di Aprile 2018 con Tutte le promozioni Winback e non. Ecco Tutte le offerte in dettaglio Piani tariffari ed offerte degli operatori di Aprile 2018 Continua la guerra tra i vari operatori di telefonia nazionale che con offerte winback si rubano clienti a destra […]

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | aprile 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Passa a Tre : tutte le offerte per i clienti Wind - Tim - Vodafone - MVNO : Passa a Tre e attiva una delle nuove offerte dedicate ai clienti Wind, Vodafone, Tim e di operatori virtuali. Se cerchi una tariffa mobile di 3 Italia la puoi trovare certamente qui con tutti i dettagli di costi di attivazione ed extra soglia, sia su credito residuo che su conto corrente o carta di credito, con e senza portabilità del numero. Passa a Tre: Play 30 per tutti 3 Italia propone, con contestuale portabilità del numero, Play 30 a 7€ al ...

Passa a Tim : offerte per i clienti Wind Tre e Vodafone con chiamate illimitate e fino a 34GB : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...

Tim - Vodafone - Wind e 3 : le offerte di aprile : Arrivano ad aprile le offerte delle compagnie telefoniche per fisso e mobile. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3: TIM Per il mobile ci sono le offerte Tim Senza Limiti che offrono minuti ...

Passa a Tim da Wind Tre e Vodafone : chiamate illimitate e fino a 34GB : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...

Passa a Tim con operatore : per i clienti Wind Tre e Vodafone chiamate illimitate e fino a 34GB al mese : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...