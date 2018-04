Vittorio Taviani è morto | insieme al fratello regista di capolavori come Padre Padrone

huffingtonpost

: È morto Vittorio Taviani: con il fratello Paolo tra i maestri del cinema italiano [news aggiornata alle 11:32] - repubblica : È morto Vittorio Taviani: con il fratello Paolo tra i maestri del cinema italiano [news aggiornata alle 11:32] - TgLa7 : #Cinema: e' morto Vittorio Taviani - RaiNews : E' morto a Roma il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della… -

(Di domenica 15 aprile 2018) E'a Roma, malato da tempo, il grande, 88 anni, che con ilPaolo ha firmatodella storia del cinema italiano da(Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino).Lo annuncia all'ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali ma il corpo delverrà cremato in forma strettamente privata