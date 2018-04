Vittorio Taviani è morto Cinema | addio al grande regista | col fratello Paolo hanno

Cinema - è morto il regista Vittorio Taviani : Lutto nel mondo del Cinema italiano. È morto a Roma, all'età di 88 anni, il regista Vittorio Taviani. Era malato da tempo. Con il fratello Paolo ha firmato capolavori come Padre Padrone , Palma d'oro a Cannes ...

Vittorio Taviani è morto - insieme al fratello regista di capolavori come Padre Padrone : E' morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino).Lo annuncia all'ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali ma il corpo del regista ...

