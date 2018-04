Vittime del dovere | ‘chi porta la divisa non può essere discriminato per la pallottola

Migranti - a Bologna un giardino ricorda le Vittime del naufragio del 2013 - : 14 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Al Biografilm 2018 'The cleaners', il docufilm sul mondo di Facebook 13 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Da Bologna parte battaglia per la 'carta' dei riders: paghe eque e diritto al conflitto per i fattorini 13 aprile 2018 Nessun commento ...

Israele ricorda le Vittime dell’Olocausto : Israele ricorda le vittime dell’Olocausto L’intera popolazione si è unita in una preghiera silenziosa. Continua a leggere

Israele si ferma per due minuti e ricorda le Vittime dell'Olocausto : Alle dieci del mattino del 12 aprile, l'intero Stato di Israele si è fermato per rendere omaggio alle vittime della Shoah . A decretare l'inizio dei due minuti di silenzio è stato, come ogni anno, il ...

Epidemia di colera in Malawi : sale a 30 il bilancio delle Vittime : Un’Epidemia di colera (scoppiata a seguito delle inondazioni degli ultimi mesi) sta provocando vittime in Malawi: il bilancio delle vittime è salito a 30, secondo quanto reso noto oggi in un comunicato dal Ministero della Salute, il quale precisa che il numero di infezioni è salito a 893 dai 844 casi registrati a marzo. Nella capitale Lilongwe i casi sono saliti a 352 dai 305 di marzo, mentre il bilancio delle vittime è salito da 14 a ...

FMI : Lagarde - consumatori più poveri le maggiori Vittime delle barriere commerciali : "Il commercio multilaterale ha trasformato il mondo nel corso della passata generazione. Ma il sistema di regole e responsabilità condivise è in pericolo. , Il ritorno del protezionismo, ndr, rappresenterebbe un fallimento della politica senza ...

Moby Prince - oggi la commemorazione delle Vittime. Il programma : Il saluto del sindaco sarà trasmesso in diretta streaming e sarà possibile seguirlo anche in sala delle cerimonie , capienza massima 40 persone, dove sarà posizionato un apposito schermo. Ordinanza ...

Sempre più famiglie Vittime della corruzione in Sanità : 'Secondo i dati riportati dall'Istat, oltre mezzo milione di famiglie italiane ha ricevuto almeno una volta nel corso della vita richieste di denaro o altro per essere facilitate in occasione di ...

Dentro il call center che ascolta le Vittime della malagiustizia : C'è chi giura di aver visto l'ombra di Marco Rivasi entrare nel portone in piazza Luigi di Savoia 22, a Milano, proprio difronte alla stazione Centrale. Qui, al quarto piano, c'è la sede dell'Associazione italiana vittime di malagiustizia (Aivm). Marco Rivasi non esiste in carne ed ossa; lui è solo il personaggio letterario protagonista di Malanni di stagione (Cairo Editore): riflessivo romanzo fresco di stampa del giornalista Rai, Oreste Lo ...

Valanga Pila - Vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Rispetto per le famiglie delle Vittime : Il diritto di cronaca si ferma davanti al dolore privato, specialmente se nulla aggiunge oltre alla speculazione.

L'Aquila - nove anni dopo - ricorda le Vittime del 6 aprile 2009 Video : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009, quando una forte scossa di #Terremoto, pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella citta' e provincia de L’Aquila. Per ogni vittima è to un rintocco, iniziato dalla settecentesca Chiesa delle Anime Sante, alle 3:32. Ora del dramma. Ancora oggi, la stessa struttura è fortemente lesionata. In to alle scosse di nove anni fa, subì il crollo di gran parte della cupola e fu ...

