Visita del Papa alla periferia di Roma

Bagno di folla per ila Corviale, nelladi. Ha fatto un giro in auto attorno al 'Serpentone',il fabbricato lungo un chilometro, simbolo della zona, in cerca di riscatto dopo anni di degrado. Il Pontefice ha poi incontrato i bambini del catechismo:il momento più commovente l'abbraccio con un orfano in lacrime. Poi ha parlato con anziani, ammalati, poveri. Ai detenuti in permesso ha detto che il male ci invecchia. Dopo aver confessato tre parrocchiani, ha presieduto Messa: "Siate gioiosi".(Di domenica 15 aprile 2018)