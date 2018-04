Violenza ultras a Milano | tre tifosi del Napoli aggrediscono uno steward | arrestati

Europa League - Violenza ultras a Bilbao : i tifosi del Marsiglia aggrediscono due steward - uno accoltellato al collo : Tensione sugli spalti del San Mames per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League fra l'Athletic Bilbao e il Marsiglia di Rudi Garcia. Protagonisti in negativo gli ultras francesi, ...

Europa League - Violenza ultras a Bilbao : i tifosi del Marsiglia aggrediscono due steward - uno accoltellato al collo : Tensione sugli spalti del San Mames per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League fra l'Athletic Bilbao e il Marsiglia di Rudi Garcia. Protagonisti in negativo gli ultras francesi, ...

Europa League - Violenza ultras a Bilbao : i tifosi del Marsiglia aggrediscono due steward - uno accoltellato al collo : Tensione sugli spalti del San Mames per la partita di ritorno degli ottavi di di finale Europa League fra l'Athletic Bilbao e il Marsiglia di Rudi Garcia. Protagonisti in negativo gli ultras francesi, ...

Violenza in strada : quali sono gli ultras più incivili? : ROMA - Nell'attuale stagione calcistica si assiste a una ripresa di comportamenti 'incivili' e/o 'delinquenziali' dei tifosi che si mettono in viaggio, sulle autostrade o con il treno, per raggiungere ...