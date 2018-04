Vino e dazi | cantine cooperative | nessun ostacolo all’export in USA

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Da una indagine realizzata in occasione di Vinitaly dall’AlleanzaAgroalimentari tra le proprie associate, che detengono la leadership nelle esportazioni dinegli USA, è emerso che non vi sarebbe alcun segnale di pericolo imminente per le esportazioni diitaliano negli Stati Uniti: ”Pur con tutta la cautela che deve accompagnare previsioni sulle decisioni di un presidente come Donald Trump, riteniamo al momento alquanto remota l’ipotesi che le nuove politiche protezionistiche sbandierate dagli Stati Uniti vadano a colpire proprio i vini italiani ed europei,” commenta Ruenza Santandrea, coordinatriceAlleanzaAgroalimentari. ”Di norma vengono scelte misure protezionistiche per difendere produzioni locali molto forti dalla concorrenza di merci provenienti da paesi esteri e che entrano con prezzi bassi e competitivi. Non ...