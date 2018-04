Vinitaly | vini campani proiettati sui Paesi emergenti

Vinitaly : domani 16 Aprile Coldiretti smaschera i trucchi del vino : smaschera re gli inganni che si nascondono spesso dietro una bottiglia è l’obiettivo della mostra su “I trucchi del vino ”organizzata dalla Coldiretti lunedì 16 Aprile alle ore 9,30 al Vinitaly nello stand della Coldiretti nel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Una realtà favorita dall’estensione della produzione a territori non sempre vocati e senza una radicata cultura enologica che con la globalizzazione degli scambi ...

Vinitaly - la Vernaccia del 2004 di Silvio Carta conquista l'Olimpo : Roma, 15 apr. , askanews, La Sardegna conquista la vetta della prestigiosa rassegna internazionale del Vinitaly di Verona: alla Vernaccia del 2004 di Silvio Carta va il riconoscimento di Primo vino in ...

Vinitaly : Lombardia presente con 200 produttori : Obiettivo della Lombardia è proporre al mondo la qualità della sua produzione, anche attraverso la sinergia tra marketing territoriale ed enoturismo, attività in crescita a seguito delle recenti ...

Lazio al Vinitaly 2018 - al via con il cooking show di Sandro Serva : Ma abbiamo bisogno anche di dare fiducia e speranza a questi ragazzi sul fatto che questa filiera possa dare lavoro grazie a quella che io chiamo 'economia della Bellezza', perché turismo, cultura, ...

Vinitaly - alleanza Coop : “Il vino prende la strada dell’Oriente” : Per i vini italiani le esportazioni si spingono sempre più verso l’Oriente con una crescita a due cifre e buone prospettive di ulteriore espansione a cominciare dalla Russia, dove il nostro export ha registrato un +43% in volume, passando dai 77 milioni di euro di fatturato del 2016 ai 111 del 2017. Stabili, invece, mercati come il Regno Unito, la Germania e gli stessi Stati Uniti. È quanto emerge da una analisi dell’alleanza ...